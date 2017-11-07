Aykut Kocaman kararını verdi

Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Fenerbahçeli oyuncuların genelinin Aykut Kocaman'ın gitmesini istediğini söyledi. Ayrıca Bol, Aykut Kocaman'ın yarın takımın başında idmanda yer alacağı bilgisini paylaştı.

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

"Aykut Kocaman bugün 19.30-20.00 gibi İstanbul'a ayak basmış. Yarın da Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı yapması bekleniyor. Bu arada idman programları bir iki gün öncesinden yapılır. Fenerbahçe'nin yarın da bir antrenmanı var. Saat 16.00'da yapılacak antrenmana çıkacaklar takımın başında. Şu anda planlanan bu şekilde..."