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Başkan Özbek sözünü tuttu

Giriş Tarihi: 7.11.2017
Başkan Özbek sözünü tuttu

Milli arada alacakların ödeneceği sözünü takıma veren başkan , maçı öncesi futbolcuların hesaplarına tam 6 milyon Euro yatıracak

Gençlerbirliği maçından önce Florya'yı ziyaret eden Başkanı derbilerde 5 puan kaybeden futbolculara moral vermişti. "Siz bu ligin en iyi takımısınız" diyen Özbek milli arada takıma alacakların sıfırlanacağını söylemişti. Gençlerbirliği karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle keyfi yerine gelen Galatasaray Başkanı futbolculara geçen hafta verdiği sözü tutmak için kolları sıvadı. Özbek'in milli arada teknik heyet ve futbolcuların hesabına 6 milyon Euro ödeme yapacağı öğrenildi. maçı öncesi Florya'daki huzurun bozulmasını istemeyen Özbek kurmaylarına "Hem saha içi hem saha dışında bu takımın şampiyonluk için nasıl kenetlendiğini herkes görüyor. Bu havanın bozulmaması için yönetim olarak elimizden geleni yapmalıyız" görüşünü paylaştı. Bu arada 25 Mart 2017'deki Olağan Mali Genel Kurul'da kabul edilen denk bütçeyi aştığını tespit eden Başkan Özbek ve kurmayları Aralık ayında Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2 veya 9 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen Genel Kurul'da sarı-kırmızılı yönetim üyelerden ek-revize bütçe talebinde bulunacak.

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Ligde 11 haftada 26 gol atıp, sadece 9 gol yiyen Galatasaray, 26 puan toplarken, her üç alanda da ligin zirvesinde yer aldı.
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Başkan Özbek sözünü tuttu
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