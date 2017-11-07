Trabzonspor’da Sosa bilmecesi

Trabzonspor
'da büyük umutlarla alınan 32 yaşındaki Sosa, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Altı aylığına kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadroya katılan ve bonservis bedeli olarak 3 milyon 400 bin Euro ödenmesi gereken oyuncu için camia ikiye bölünmüş durumda. Yönetim ise son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay
ve oyuncu ile görüştükten sonra verecek. Yarım sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin Euro alacak olan ve satın alma opsiyonu kullanılırsa yılda 3 milyon 200 bin Euro kazanacak olan Sosa ise, "Beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. Ama şunu söyleyebilirim ki bu hep böyle gitmeyecek. Yakında eski gücüme ve performansıma geri dönüş yapacağım"
dedi.
JOSE SOSA
7
MAÇ
0
GOL
1
ASİST
531
DK.
İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
Milan
'da geçen sezon oynadığı oyunu göz önüne alarak, doğru bir transfer
olarak görmenin yanlış olduğunu belirtmiştim. Bir de yaşı düşünüldüğünde uzun vadeli anlaşmanın yanlış olduğu konusunda da kamuoyunun büyük çoğunluğu hem fikirdi. Bu transferin düşünülmeden yapıldığı düşüncesindeyim. Bir de bu oyuncunun maliyeti göz önüne getirildiğinde Ocak ayında yolların ayrılması çok daha doğru olacaktır.