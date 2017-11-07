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’da Sosa bilmecesi

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017
Trabzonspor’da Sosa bilmecesi

Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Sosa için camiada, “Satın alma opsiyonu kullanılmasın. Maliyeti yüksek” yorumları yükseliyor. Yönetim ise son kararı teknik direktör Çalımbay’a bıraktı. Opsiyon kullanılırsa, ’a 3.4 milyon Euro ödenecek

'da büyük umutlarla alınan 32 yaşındaki Sosa, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Altı aylığına kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadroya katılan ve bonservis bedeli olarak 3 milyon 400 bin Euro ödenmesi gereken oyuncu için camia ikiye bölünmüş durumda. Yönetim ise son kararı teknik direktör ve oyuncu ile görüştükten sonra verecek. Yarım sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin Euro alacak olan ve satın alma opsiyonu kullanılırsa yılda 3 milyon 200 bin Euro kazanacak olan Sosa ise, "Beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. Ama şunu söyleyebilirim ki bu hep böyle gitmeyecek. Yakında eski gücüme ve performansıma geri dönüş yapacağım" dedi.

JOSE SOSA
7 MAÇ
0 GOL
1 ASİST
531 DK.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
'da geçen sezon oynadığı oyunu göz önüne alarak, doğru bir olarak görmenin yanlış olduğunu belirtmiştim. Bir de yaşı düşünüldüğünde uzun vadeli anlaşmanın yanlış olduğu konusunda da kamuoyunun büyük çoğunluğu hem fikirdi. Bu transferin düşünülmeden yapıldığı düşüncesindeyim. Bir de bu oyuncunun maliyeti göz önüne getirildiğinde Ocak ayında yolların ayrılması çok daha doğru olacaktır.
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Trabzonspor’da Sosa bilmecesi
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