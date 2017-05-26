Valbuena bitirecek!

Fenerbahçe, ilk transferini bitirmek üzere... Lyon'un yıldızı Valbuena ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Fransız kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Lyon ile ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun da bonservisinde kolaylık sağlanması için devreye girdiği öğrenildi. F.Bahçe'nin Valbuena ile seneliği 3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yaptığı bildirildi. Lyon'un Başkanı Michel Aulas, da yaptığı açıklamada, "Ayrılığı biz istemesek de, Lyon'un öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme ile aklı çelinen o" diyerek Valbuena'yı artık takımda tutamayacaklarını doğruladı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 lig maçında 8 gol, 5 asistle oynadı..