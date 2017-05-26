Valbuena bitirecek!

VOLKAN DEMİR

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Giriş Tarihi: 26.5.2017
Valbuena bitirecek!

Fenerbahçe’nin 3 yıllık anlaşma yaptığı 32 yaşındaki Fransız yıldız, bir yıl kalan bonservisinde kolaylık sağlaması için kulübü Lyon’u ikna edecek

Fenerbahçe, ilk transferini bitirmek üzere... Lyon'un yıldızı Valbuena ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Fransız kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Lyon ile ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun da bonservisinde kolaylık sağlanması için devreye girdiği öğrenildi. F.Bahçe'nin Valbuena ile seneliği 3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yaptığı bildirildi. Lyon'un Başkanı Michel Aulas, da yaptığı açıklamada, "Ayrılığı biz istemesek de, Lyon'un öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme ile aklı çelinen o" diyerek Valbuena'yı artık takımda tutamayacaklarını doğruladı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 lig maçında 8 gol, 5 asistle oynadı..
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Valbuena bitirecek!
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