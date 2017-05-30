Gizli hedef Ghezzal

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, sarı-lacivertlilerle ilgili Fransa kaynaklı haberler artmaya başladı. Daha önce Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar isimleri Fransız basını tarafından ortaya atılmış, iki oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu bildirilmişti. Son gelen bilgiler ise, Fenerbahçe'nin bu iki ismi şimdilik askıya aldığı yönünde...



VALBUENA VE DİRAR ASKIYA ALINDI

Valbuena ve Dirar'ın askıya alınmasının sebebi ise bir başka önemli kanat oyuncusu... Sarı-lacivertlilerin Lyon'la sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal'dan haber beklediği ve 25 yaşındaki Cezayirli oyuncudan gelecek habere göre kanat transferini şekillendireceği bildiriliyor. Ancak Ghezzal transferi için Fenerbahçe'nin ciddi bir rakibi bulunuyor.



YEDEK KALINCA, GEMİLERİ YAKTI

Ghezzal'in en büyük talibi Premier Lig devi Liverpool... Oyuncunun menajeri gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Kırmızılar ile görüşme halinde... Fenerbahçe, bu görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Oyuncu Liverpool'la anlaşamazsa devreye girilecek. Lyon altyapısından yetişen Ghezzal, 2012'den bu yana A takımda forma giyiyor. Geçen sezon yıldız isimler Fekir ve Cornet'nin gölgesinde kalarak, ligde sadece 15 maçta 11'de başlarken, 2 gol ve 4 asistle oynadı. Bonservisi elinde olduğu için birçok takımın iştahını kabartıyor.



Lyon formasını 180 karşılaşmada giyen Rachid Ghezzal, 18 gol ve 16 asist ile oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, Cezayir Milli Takımı adına ise 8 kez sahaya çıktı ve 1 kez ağları sarstı.