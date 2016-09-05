Dünya şampiyonasında millilerden büyük başarı!

Gençler Dünya Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Türkiye, takım olarak dünya üçüncüsü oldu.

Fransa'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. 55 ülkenin katıldığı Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya alarak takım olarak da dünya üçüncüsü oldu.



30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde Enes Uslu 66 kiloda altın madalya alırken, 84 kiloda mücadele eden Osman Göçen de gümüş madalyanın sahibi oldu. 120 kiloda ise Hüseyin Civelek dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Milli güreşçi Enes Uslu çıktığı ilk maçında Japon rakibi Yuhi Fujinami'ye karşı geride götürdüğü maçı son saniyelerde yaptığı hamle ile 7-5 öne geçerek yendi. Üst turda Tacikistanlı rakibi Sorbon Abdulkhaev'i 7-0 skorla geçerek çeyrek finale yükselirken burada Kazak rakibi İlyas Zhumay ile eşleşti. Zhumay'ı 5-2 yenerek yarı finale yükselen Uslu, Yarı finalde de Hintli rakibi Vikas'ı 13-3 yenerek finale çıktı. Milli güreşçi Uslu finalde Rus rakibi Akhmed Usmanov'u 7-6 skorla yenerek dünya şampiyonu oldu.



84 kiloda mindere çıkan milli Osman Göçen çıktığı ilk maçında Alman rakibi Benjamin Opitz'i 8-0 skorla geçerek üst tura çıkarken, burada karşılaştığı Kazak rakibi Almas Zhunis'i de 8-5 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Polonyalı rakibi Krzysztof Grzegorz Sadowik'i 7-2 yenen Göçen, yarı finalde Azeri Gadzhimurad Magomedsaidov'u 7-5 geçerek adını finale yazdırdı. Göçen finalde Rus rakibi Arsen-Ali Musalaliev'e yenilerek dünya ikincisi oldu.

Hüseyin Civelek ise 120 kiloda çıktığı ilk maçında Özbek rakibi Khasanboy Rakhimov'u tuş ederken, çeyrek finalde Gürcü rakibi Zuriko Urtashvili'yi de tuşla yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Azeri Umar İsrailov'a 5-2 yenilen Civelek, Macar Mihaly Nagy ile üçüncülük maçı yaptı. Maçı 4-0 kazanan Civelek dünya üçüncüsü oldu.



TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI ÜÇÜNCÜ OLDU



6 gün süren Gençler Dünya Şampiyonası'nı genç milli takım 1 altın 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. 55 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye Milli Takımı Rusya ve Azerbaycan'dan sonra üçüncü oldu.