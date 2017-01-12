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Şampiyon Fenerbahçe

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 22:03
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu

Sarı-lacivertli takım, Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-23 ve 25-20'lik skorlarla önde kapattı. Üçüncü seti Halkbank 25-15 galip tamamlarken, son sette rakibine 25-21 üstünlük kuran Fenerbahçe, maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular salon içinde şampiyonluk turu atarak taraftarlarını selamladı.

Ayrıca Fenerbahçeli Metin Toy, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Sporculara ödüllerini, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur verdi.

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Pajenk, Sket, Sabit Karaağaç, Quesque, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Ogulcan Yatkın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Batı Kayhan, Metehan Baş, Oğuzhan Karasu)

Halkbank: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Emre Batur, Kooy, Miljkoviç (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Akhrem, Vincic, Rıfat Erden Çevikel, Faik Samet Güneş)

Setler: 25-23, 25-20, 15-25, 25-21

Süre: 113 dakika (28, 29, 25, 31)


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