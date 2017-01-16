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Fenerbahçe finalde

AA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 21:49
Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe finalde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley final etabının yarı final maçında, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki final maçı, yarın saat 19.00'da TVF Başkent Salonu'nda yapılacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Kosheleva, Büşra Kılıçlı, Boskoviz, Hande Baladin, Daher (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Neslihan Demir Güler, Ognjenovic)

Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Nur Babat, Balkestein, Zilio, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 22-25, 21-25, 23-25

Süre: 128 dakika (31, 30, 34, 33)

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