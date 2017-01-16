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Galatasaray'a sürpriz ziyaretçi

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 22:35 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 22:38
Galatasaray'a sürpriz ziyaretçi
Galatasaray'a sürpriz ziyaretçi

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçı için Elazığ'da bulunan Galatasaraylı futbolcuları, kas gevşekliği hastası olan taraftar Nurçin Arlı ziyaret etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesini veren Nurçin Arlı'nın, maç öncesi takımın konakladığı

otele gelerek, Galatasaraylı futbolcularla tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.

Halk arasında kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) olarak bilinen ve milyonda bir görülen hastalığa 10 yaşında yakalanan Nurçin Arlı, oyunculardan Selçuk, Sneijder, Bruma ve Josue ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 29 yaşındaki Nurçin'e imzalı forma hediye edildi.

Yazdığı kitabın basılmasının ardından futbolculara gönderme sözü veren Nurçin, hayalinin Türk Telekom Arena'da maç izlemek olduğunu söyledi.

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