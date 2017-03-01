F-35 savaş uçaklarına Roketsan füzesi

Roketsan'ın Mühendislik Direktörü Cenk Önen, Avustralya'nın yeni nesil savaş uçakları F35'lere SOM-J füzesi satmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Avustralya'nın Geelong kentinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı Avalon Airshow 2017'de, Türkiye'yi Roketsan temsil ediyor.

Roketsan'ın Mühendislik Direktörü Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen hava savunma ve sivil havacılık firmalarının katıldığı fuarda, hedeflerinden birinin, Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ne SOM-J füze sitemini pazarlamak olduğunu söyledi.

Önen, "Avustralya bildiğiniz gibi ABD'den yeni nesil savaş uçağı F35'leri satın alıyor. SOM-J, F35'in silahlarından biri. Biz de Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ne SOM-J ürünümüzü pazarlamak istiyoruz. Bu alanda yoğun faaliyet yürütüyoruz, toplantılar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

SOM-J sisteminin satışı için fuar süresince görüşmelere devam edeceklerini, bu konuda fuara katılan bir diğer firmayla rekabet halinde olduklarını belirten Önen, şunları kaydetti:

"Buraya Roketsan olarak değil, Türkiye'yi temsil için geldik. Sattığımız ürünler Türkiye'yi temsil eden ürünler. Hepsi Roketsan'ın milli sistemleri, özgün sistemleri... Dolayısıyla aslında burada bir silahı değil, bir ülkenin yeteneklerini, bir ülkenin savunma sanayi alanında gelişmişlik düzeyini pazarlamaya çalışıyoruz. Bakış açımız böyle."

"SAVUNMA SANAYİ, AYAĞA KALKIP YÜRÜME AŞAMASINA GELDİ"

Cenk Önen, Avustralya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden askeri ve sivil yetkililerin, Türkiye'nin temsil edildiği Roketsan standına yoğun ilgi gösterdiğini, gerek Avustralya gerekse bölge ülkeleri nezdinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türk savunma sanayinin artık emekleme döneminden yürüme dönemine geçtiğini, geçmişte yurt dışından alınan sistemlerin artık yurt içinde yerli üretimle özgün biçimde geliştirildiğini ifade eden Önen, şöyle devam etti:

"Siyasi otoritenin de bize duyduğu güvenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız sadece Roketsan değil, tüm savunma sanayinin, giderek artıyor, giderek özgünleşiyor. Bunun başka bir getirisi de sadece Avustralya'da değil, tüm dünya ülkelerine ürünlerimizi satabilecek, bu ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknolojik seviyeye gelmiş olmamız. Eskiden Türk savunma sanayi emekleme aşamasındaydı. Şimdi ayağa kalkıp yürüme aşamasına geldi."

2 yılda bir düzenlenen Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı, 5 Mart'ta sona erecek.