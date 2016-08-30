ARKADAŞINA GÖNDER 30 Ağustos töreninde teğmen fenalık geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

30 Ağustos töreninde teğmen fenalık geçirdi

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 16:17
30 Ağustos töreninde teğmen fenalık geçirdi
30 Ağustos töreninde teğmen fenalık geçirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 30 Ağustos etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan rütbeli fenalık geçirdi.

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında İnebolu Atatürk Anıtı önündeki çelenk töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Teğmen Oğuzhan Dolgun bir anda fenalaştı. Konuşmasını yarıda kesen Dolgun, izleyenlerin meraklı bakışları altında yanında bulunanlardan yardım istedi. arkadaşlarının desteğiyle hazır durumda bekletilen ambulansa bindirilen Teğmen Dolgun İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP RAHATSIZLIĞI VAR

İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Engin Uzuner, Garnizon Komutanı Üsteğmen Gökhan Taşkın, program sonunda hastaneye kaldırılan Teğmen Oğuzhan Dolgun'u ziyaret etti. Kalp sorunları olduğu öğrenilen Teğmen Oğuzhan Dolgun'un yapılan kontrollerin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.