30 Ağustos töreninde teğmen fenalık geçirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan rütbeli asker fenalık geçirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında İnebolu Atatürk Anıtı önündeki çelenk töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Teğmen Oğuzhan Dolgun bir anda fenalaştı. Konuşmasını yarıda kesen Dolgun, izleyenlerin meraklı bakışları altında yanında bulunanlardan yardım istedi. Asker arkadaşlarının desteğiyle hazır durumda bekletilen ambulansa bindirilen Teğmen Dolgun İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP RAHATSIZLIĞI VAR

İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Engin Uzuner, Garnizon Komutanı Üsteğmen Gökhan Taşkın, program sonunda hastaneye kaldırılan Teğmen Oğuzhan Dolgun'u ziyaret etti. Kalp sorunları olduğu öğrenilen Teğmen Oğuzhan Dolgun'un yapılan kontrollerin ardından taburcu edileceği öğrenildi.