Efsane modeller filler için buluştu

1990'ların süper modelleri; Christy Turlington, Linda Evangelista ve Naomi Campbell, yıllar sonra yeniden bir araya gelip poz verdi. Afrika'daki filler yararına gerçekleştirilen bir kampanya için buluşan ünlü modeller, yaşlarının toplamı 144 olmasına rağmen hâlâ formda olduklarını gösterdi. "Knot on My Planet" (Gezegenime Düğüm At) adlı sivil toplum örgütünün fotoğraf çekimi için kameralar karşısına geçen üç güzel, bir fiyonkla birbirine bağlanarak poz verdi. Afrika'daki fillerin dişleri için katledilmesini protesto eden ve insanları bu yönde bilinçli olmaya teşvik eden üç manken, 22 yıl önce bir arada çekilen görüntüleriyle karşılaştırıldığında güzelliklerinden hala bir şey kaybetmemiş görünüyor. Turlington (47), Evangelista (51) ve Campbell (46) kampanyaya verdikleri destekle, Afrika'daki fillerin nesillerinin tükenmemesi için sözcü olacak. Kampanya; sinema, müzik, podyum dünyasının ünlülerinin desteğiyle insanların dikkatini hayvanlar üzerine çekmeyi amaçlıyor.