İntihal davasını kaybettiler

Besteci Uğur Bayar'ın "Dünya" adlı şarkısını aşırma (intihal) yoluyla "Özledim" şarkısında izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan şarkıcı Murat Boz ile söz yazarı Fettah Can ve yapımcı firma 19 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu. Davanın dünkü karar duruşmasında Bayar, "Fettah Bey'le görüştüm. Benim parçamı aldığını kabul ederek bana ödeme yapılacağını söyledi. Ancak ödeme yapılmadı" ifadesini kullandı. Mahkeme, "Dünya"nın intro bölümünün, "Özledim"in nakaratında izinsiz kullanıldığını belirterek 19 bin lira tazminatın davalılardan alınmasına karar verdi.