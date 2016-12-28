Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor. Bu bilgiler ile birlikte ''Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı'' sorusu gündeme geldi. Peki Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? 29 Aralık Perşembe günü Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kar tatiline ilişkin açıklama yapmısı halinde anında haberimizde olacaktır.

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerden bir taneside Ankara. Gelen bu bilginin ardından ise veliler ve öğrenciler gözü kulağı Ankara Valisi Ercan Topaca'ya çevrildi. Öğrenciler twitter hesaplarından kar tatili istemeye başladı. 29 Aralık Perşembe günü Ankara'da okullar tatil mi sorusu heyecanla beklenirken Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarını bu başlık altından takip edebilirsiniz.



ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Ankara'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve velilerin beklediği kar tatili haberi henüz gelmedi. Ankara Valiliği'nden yapılan bir açıklama olması durumunda bu başlık altından görebileceksiniz.



ANKARA HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara'da akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.



Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak gece kar yağışının şiddetine göre bir açıklama gelebilir.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Kar yağışının kent merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde ise 10-20 santimetre kar örtüsü oluşturması öngörülüyor.



Vatandaş ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışları şeklinde olması beklendiğinden, geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.