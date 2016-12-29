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Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 19:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 19:43
Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteoroloji'nin günlerdir İstanbul'a kar yağışının geleceğini belirtmesi üzerine beklenen kar akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede üst geçitler kar tutarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama yapılmaması nedeniyle vatandaşlar inerken parmaklıklara tutunmak zorunda kaldı.
Vatandaşlar merdivenlerin tuzlanmadığından dolayı kaydıklarını dile getirirken yağış nedeniyle trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği görüldü.

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