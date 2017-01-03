Töre cinayetine 5 tutuklama

İstanbul'da üç yıl önce kaybolan ve yasak aşk yaşadığı kadının eşi ve akrabaları tarafından töre nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıkan Hakan Öner'le (35) ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Öner'in yasak aşk yaşadığı iki çocuk annesi Nurşen E. (23) ifadesinde "Hakan Öner'le hastanede tanışmıştık. O kaybolduğunda kendisinden yeni ayrılmıştım. Onu kocam Bilal E.'nin (34) öldürdüğünü düşünüyordum. Kocam beni bıçakladıktan sonra eve dönmedim. Babamın evine de gitmedim. Çünkü beni de öldüreceklerdi" dedi. Yakalanan baba Salim E. İse (60) "Bilal E. kardeşi Ahmet E.'ye ait Esenler'deki eve konuşmak için götürdüğü Öner'i baltayla öldürdü" diye ifade verdi. Cezaevindeki Bilal E.'nin yanı sıra Nurşen E., Salim E., anne Naciye E., Ahmet E. ve Talip Ç. tutuklandı. Öner'in cesedi Arnavutköy'de aranıyor.