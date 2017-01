Trafik kazasından soy bağı davası çıktı

İstanbul’da Fethiye E. adlı kadın, trafik kazasında ölen sevgilisinden olan çocuğunu, boşanma aşamasındaki kocası Hasan C.’nin nüfusuna aldırdığını iddia etti. Çift hakkında soy bağı davası açıldı

İstanbul Esenler'de 25 Kasım 2015'te meydana gelen trafik kazasında Halil Peker öldü. Kazayı soruşturan polis, birlikte yaşadığı Fethiye E.'ye ulaştı. Fethiye E. ifadesinde, Halil Peker'le olan birlikteliğinden bir çocuklarının olduğunu ve çocuğun da boşandığı eşi Hasan C.'nin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi. Polisin durumu savcılığa bildirmesi üzerine "çocuğun soy bağının bozulmasına" ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şaşırtan bir hikâye çıktı. Buna göre; 7 Aralık 2010'da resmen boşanan Fethiye E. ile Hasan C.'nin iki çocuğu vardı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanma davası açtı. Fethiye E. boşanma davası sürerken Halil Peker'le birlikte olmaya başladı. Bu ilişkiden 22 Ekim 2010'da bir çocukları oldu. Çocuk, gayri resmi doğduğu için nüfus kaydı yapılamadı. Fethiye E., boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan C.'yi arayıp çocuğun kaydını üzerine almasını rica etti. Hasan C. de eşinin bu son isteğini kabul edip çocuğu üzerine aldı.



'MAĞDUR OLMASIN DİYE'

Hasan C., ifadesinde eşinin mağdur olmaması için böyle bir şeye kalkıştığını savunsa da davadan kurtulamadı. Savcı, Fethiye E. hakkında "çocuğun soy bağını değiştirmek," Hasan C. hakkında ise "suça yardım etmekten" Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle dava açtı. Şu an 5 yaşında olan H.A.C.'nin gerçek babası Halil Peker kazada öldüğü için davaya dâhil edilemedi. Davayla ilgili iki duruşmaya katılmayan Fethiye E. ve Hasan C. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.