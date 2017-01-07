‘Adını mezar taşına değil, tarihe yazdırdın’

Kahraman polis Fethi Sekin için ünlüler de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.
İŞTE ÜNLÜLERİN O MESAJLARI:
Hülya Koçyiğit: Güzel vatanımız uğruna canını hiçe sayarak, İzmir'de büyük bir felaketi önleyen şehit trafik polisi Fethi Sekin. Kahramanlarımızdansın, seni de unutmayacağız.
Murat Boz: Güzel İzmir başımız sağ olsun. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum.
Oktay Kaynarca: Allah mekânını cennet etsin.
Ebru Gündeş: Toprak altına değil, hepimizin kalplerine gömüleceksin.
Arda Turan: Vatan sana minnettardır, kahraman Fethi Sekin.
İpek Tuzcuoğlu: Şehit Fethi Sekin'ler her daim gönüllerde yaşar dualarda olur.
Ece Erken: Büyük faciayı önleyen güzel insan ruhun şad olsun...
Furkan Palalı: İsmini mezar taşına değil, tarihe yazdırdın. Ölümsüzlük kahramana yaraşır. Sosyal paylaşım sitesi Facebook da kahraman şehit için güzel bir jest yaptı ve Sekin'in şahsi hesabını 'Anıtlaştırılmış hesap' olarak değiştirdi.