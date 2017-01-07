‘Adını mezar taşına değil, tarihe yazdırdın’

Kahraman polis Fethi Sekin için ünlüler de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

İŞTE ÜNLÜLERİN O MESAJLARI:



Hülya Koçyiğit: Güzel vatanımız uğruna canını hiçe sayarak, İzmir'de büyük bir felaketi önleyen şehit trafik polisi Fethi Sekin. Kahramanlarımızdansın, seni de unutmayacağız.



Murat Boz: Güzel İzmir başımız sağ olsun. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum.



Oktay Kaynarca: Allah mekânını cennet etsin.

VATAN SANA MİNNETTAR

Ebru Gündeş: Toprak altına değil, hepimizin kalplerine gömüleceksin.



Arda Turan: Vatan sana minnettardır, kahraman Fethi Sekin.



İpek Tuzcuoğlu: Şehit Fethi Sekin'ler her daim gönüllerde yaşar dualarda olur.



Ece Erken: Büyük faciayı önleyen güzel insan ruhun şad olsun...



Furkan Palalı: İsmini mezar taşına değil, tarihe yazdırdın. Ölümsüzlük kahramana yaraşır. Sosyal paylaşım sitesi Facebook da kahraman şehit için güzel bir jest yaptı ve Sekin'in şahsi hesabını 'Anıtlaştırılmış hesap' olarak değiştirdi.

KATLİAMI ÖNLEYEN KAHRAMAN POLİSİN ÇOCUKLARINA BURS