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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 21:52
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde boyacılık yapan Arif Gökdere, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Osmancık İlçesi'nde yalnız yaşayan Arif Gökdere'den haber alamayan annesi, oğlunun evine gitti. İçeri girdiğinde oğlunu yerde hareketsiz bulan anne, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, Arif Gökdere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gökdere'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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