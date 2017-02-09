‘Yeşil adam söyledi öldürdüm!’

İstanbul Bağcılar'da 6 aylık ve 5 yaşındaki iki çocuğunu boğarak öldüren Hatice Tiryaki'nin (26) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesine ulaşıldı. Tiryaki ifadesinde "Çocuklarım uzun süredir hastaydı. Üç aydır yeşil adam görüyordum. Bana 'Çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum" dedi. Savcı, kadının akıl sağlığını şüpheli buldu. Tiryaki, Bakırköy 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana serum takın. Hiç iyi değilim. Olayı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde banyodaydım" dedi. Zanlının "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.