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Ulaşıma sis engeli

DHA
  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 18:41 Güncelleme Tarihi: 1.3.2017 18:43
Ulaşıma sis engeli
Ulaşıma sis engeli

'da bir süredir etkili olan sis özellikler ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı.

İskelesinde Beşiktaş- ve Beşiktaş-Üskükar vapur seferleri iptal oldu. Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olması nedeniyle Beşiktaş - arasında çalışan tekneleri tercih etmek zorunda kaldı. Tekne iskelesinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi sis ile kaplandı.

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