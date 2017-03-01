Ulaşıma sis engeli

İstanbul'da bir süredir etkili olan sis özellikler ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı.

Beşiktaş İskelesinde Beşiktaş-Kadıköy ve Beşiktaş-Üskükar vapur seferleri iptal oldu. Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olması nedeniyle Beşiktaş -Üsküdar arasında çalışan tekneleri tercih etmek zorunda kaldı. Tekne iskelesinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi sis ile kaplandı.