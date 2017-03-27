Dişçi koltuğu evlere taşındı

Sağlık hizmetleri artık hastaneye gidemeyecek durumdaki yaşlı ve engellilerin ayağına gidiyor. Evde diş tedavisi de yapılabiliyor

Yürüyemeyecek durumda olan yaşlı ve engellilerin sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu günler artık çok eskilerde kaldı. Sağlık alanında büyük bir dönüşüm geçiren Türkiye'nin yaşlı ve engellileri sağlık hizmeti almak için yakınlarının sırtında taşınmaktan ya da sağlık hizmetinden mahrum kalmaktan kurtuldu.



ŞİFA DAĞITIYOR

Sağlıkta yaşanan dönüşüm kapsamında Antalya'da 2017 yılı başında hizmete giren Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tam gaz hizmet veriyor. Ameliyathanesiyle ve dişçi fobisi olanların imdadına yetişen merkez, verdiği evde bakım hizmetiyle de yine engelli, yatalak hasta ve yaşlıların da sağlık sorunlarını evlerinde çözüme kavuşturuyor. Her ay 50 yeni hastaya evde bakım hizmeti veren hastane, kısa sürede yüzlerce kişiye şifa götürdü.



2 BİN KİŞİ MUAYENE OLUYOR

Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cennet Tijen Arıbaş, merkezlerine talebin yoğun olduğunu vurguladı. Başhekim Arıbaş, 112 doktorla günde 2 bin kişiyi muayene ettiklerini anlattı. Yeni hizmete giren merkezlerinde günlük ortalama bin 100 kişiye hizmet verdiklerini de belirten Başhekim Arıbaş, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin dışında Varsak'ta 160, Kırcami'de 520 ve Meltem de ise günlük 190 kişi ağız ve diş sağlığı hizmeti alıyor" ifadelerini kullandı.



DİŞ ÖNEMLİ

Hastaneye gelemeyecek durumdaki yaşlı ve hastalara da evde bakım hizmeti verdiklerini ifade eden Başhekim Arıbaş, "Hastalarımıza evde mobil diş tedavisi, diş çekimleri, diş protezleri yapılmakta olup evlerde tedavi ettiğimiz yaşlı ve engelli hastalarımızın tedavilerini aksatmadan devam ediyoruz" dedi. Evlerde yaşlı ve engellilere diş tedavisi yapan Dt. Mustafa Ulukaya, "Bu hizmeti evinde alan hastalar devletin yanında olduğunu hissederek inanılmaz mutlu oluyor" diyerek hastaların mutluluğunu dile getirdi. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz da, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Ekipleri tarafından kullanılan mobil ünit cihazı sayesinde hastaların diş dolguları, diş taşlarının temizlenmesi ve kron köprü hizmetlerin evlerde verilebildiğine dikkat çekti. Prof. Yılmaz, cihaz sayesinde normal bir diş kliniğinde yapılan tedavi işlemleri hastanın yaşam alanında rahatlıkla yapılabilir hale geldiğinin altını çizerek, "Bunları 20 yıl öncesine kadar kimse hayal bile edemiyordu" diye konuştu.



AVRUPALILARA İMRENİRDİK

Evinde diş tedavisi gören ve 5 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan 71 yaşındaki Halime Karadeniz, böyle bir hizmeti hayal bile edemediğini ancak doktor ve teknisyenleri karşısında görünce önce inanmak istemediğini kaydetti. Halime Karadeniz'in kızı Leyla Karadeniz de gecekonduya bile böyle bir hizmetin gelmesinin hayal ötesi olduğunu kaydetti. Evde engelli ve yatalak hastalar için çalışan Diş Hekimi Mustafa Ulukaya, Antalya ve köylerinde engelli ve yatalak diş hastalarını her gün tedavi için koştuklarını belirterek, "Hasta bizi karşısında görünce yüzünde beliren mutluluğin karşılığı yoktur" diye konuştu.