17 yaşındaki kıza cinayetle bitti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.4.2017 07:18 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 07:33
17 yaşındaki kıza taciz cinayetle bitti

’da cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulunan şahsı, 17 yaşındaki kızına cinsel de bulunduğu iddiasıyla öldürdüklerini itiraf eden kadın, kocası ve kızları tutuklandı.

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi Kırcali mevkisinde geçen 5 Nisan sabahı bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış cesedin, Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet K.'ya (41) ait olduğunu belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle defalarca vurulduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Mehmet K.'nın cep telefonunda en son Gül K.(37) ile konuştuğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gül K. ifadesinde suçunu itiraf ederek, Mehmet K.'yı, eşi Ömer K.(42) ile birlikte Turgutlu'daki evinde öldürdüklerini ve daha sonra Şehzadeler ilçesindeki sazlık alana attıklarını söylediği öğrenildi. Gül K.'nın Mehmet K.'yı ilk eşinden olan kızı D.A.'ya (17) cinsel de bulunduğu için öldürdüklerini iddia etti. Gül K.'nın ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Ömer K. ile kızı D.A.'yı gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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17 yaşındaki kıza taciz cinayetle bitti
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