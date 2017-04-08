Amca kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Sandıklı ilçe merkezi Uzun Çarşıda meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda Yunus (44), Gönül Eryeğen (36) çifti yanlarına 9 yaşındaki ismi henüz öğrenilmeyen çocuklarını da alarak gezmeye çıktı. İddialara göre, çift bir alışveriş merkezin market harcı gördükten sonra dışarı çıktıkları sırada Gönül Eryeğen'in amcası N.Ç. ile karşılaştı. Amca N.Ç., iddialara göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tabancası ile çiftin üzerine ateş açmaya başladı. Çiftin üzerine 5 el ateş eden amca N.Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

YEĞEN GÖNÜL ERYEĞEN KURTARILAMADI

Yaşanan olay üzerine çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan çiftten karın bölgesine 2 mermi isabet eden Gönül Eryeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan koca Yunus Eryeğen'in ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Zanlı N.Ç., ise olaydan yaklaşık yarım saat sonra olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.