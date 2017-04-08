Eski koca dehşet saçtı suçsuz ev sahibi öldü

Aydın'da bir süre önce emekli astsubay eşi Murat Tütüncü'den (44) ayrılan Atiye Tütüncü, ikinci evliliğini yapmaya karar verdiği binbaşı sevgilisi Mehmet Soycan ile birlikte, Yaşar Akçakaya'ya (68) ait kiralık eve bakmaya gitti. Durumu öğrenen Murat Tütüncü de peşlerinden eve giderek, eski eşi ve sevgilisi ile tartışmaya başladı. Bu sırada Atiye Tütüncü, birinci kattaki evin balkonundan atlayarak yardım istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çeken Murat Tütüncü, tarafları yatıştırmaya çalışan ev sahibi Yaşar Akçakaya'yı sırtından, Mehmet Soycan'ı da kolundan vurdu. Akçakaya kaldırıldığı hastanede ölürken, zanlı eski koca gözaltına alındı.