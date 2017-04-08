Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

KAR UYARISI

Yağışlar, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak. Yağışlar, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esecek.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışlar, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



ZİRAİ DON UYARISI



Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde hafif don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı hafif sağanak yağışlı geçecek.



EGE BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar, kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat)olarak esecek.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BAZI İLLERDE HAVA DURUMU



İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı. (14)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (18)



ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. (23)



ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (20)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı. (12)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.(10)



ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. (12)



DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (18) (ANKA) (YE/ORH)