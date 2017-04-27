Radyo canlı yayınında akıl almaz dolandırıcılık

Özellikle merkezi İstanbul'da görülmesine rağmen başka illerde ve o illerin ilçelerinde yayın yapan korsan radyoların sahiplerinin kim oldukları bilinmezken internet sitesi olarak bildirdikleri adreslere de ulaşılamıyor. Bursa'da 89.0 frekansından yayın yapan bir korsan radyo tarafından nasıl dolandırıldığını anlatan F.F. yaşanan dolandırıcılık olayını ve maddi boyutunu gözler önüne seriyor. Dolandırıcıların kurduğu tuzağa iş çıkışı eve giderken otomobilinde düştüğünü anlatan F.F. "Radyo dinliyordum kanal 89.0 frekansında ayarlıydı. Canlı yarışma programı vardı. Programı sunan kişi radyo dinleyicilerine soru soruyor doğru cevap vermeleri halinde İphone 7 vereceğini söylüyordu. Soru şu şekilde geldi, "İstanbul'da 1, İzmir'de 2, Ankara'da olmayan şey nedir? Cevap vermek için bir çok kişi aradı. Değişik şeyler söyledi. Cevabın "i" harfi olduğunu biliyordum. Canlı yayında verilen 0888 299 23 23 numaralı telefonu aradım. Her aradığımda sinyal sesi duyulduktan sonra telefon çalmaya devam ediyordu. Ancak telefona kimse cevap vermiyordu. 2 kez arasam da telefonu açan olmadı. Sonra bir kadın doğru cevabı bildi. Telefonun bu kadına verileceği ilan edildi.



İKİ DAKİKAYA 80 LİRA ÖZEL SERVİS GÖRÜŞME TARİFESİ



Telefon açılmasa bile devreye giren sesli cevap sistemi sayesinde arayan kişinin telefonuna dakikasına 40 lira ücret yansıtılıyor. Bu paranın yarısı anlaşmalı GSM operatörüne giderken diğer yarısı ise dolandırıcıların hesabına yatıyor. Müşterinin durumuna göre hareket eden GSM operatörleri ise kendi payına düşen paradan feragat edip indirim yapabiliyor.



Hukuki zemine oturtulmuş, ancak şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık olayına şahitlik ettiğini anlatan F.F, "Olaydan bir hafta sonra telefonuma GSM operatörü tarafından güncel faturam gönderildi. Müşteri hizmetlerini aradığımda 178 lira olan fatura tutarının 80 lirasının özel servis araması olduğu belirtildi. Müşteri hizmetlerindeki görevliye görüşme yapmadığımı söylememe rağmen sesli cevap sisteminin devreye girdiğini ve dakikası 40 liradan ücretlendirildiğini söyledi. Dolandırıldığımı polise gidip şikayetçi olacağımı aradığım numara ile ilgilisi olan kişilerin bilgilerine ulaşmak istediğimi söylemem üzerine müşteri temsilcisi, müşteri memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunu ve yansıyan ücretin yarısı kadar indirim yaptığını söyledi. Teşekkür edip kapadım"



CANLI YAYIN DEĞİL BANT KAYDI İLE AYNI TUZAĞI TEKRARLIYORLAR



Bir hafta sonra aynı radyoda yine aynı yarışmanın olduğunu fark eden F.F. takip ettiğinde ise programın canlı değil bir önceki yarışmanın bant kaydı olduğunu ve dolandırıcıların yine aynı numarayı arayan yüzlerce kişiyi dolandırdıklarını tespit etti.



F.F. şu şekilde konuştu: "Yine eve gidiyordum. Merak edip aynı radyo frekansını açtım. Yine yarışma programı vardı. Dikkatimi verdim. Yine ödül cep telefonu ve sorulan soru yine aynı soruydu. Daha da dikkatli dinlediğimde programa bağlanan kişilerinde aynı kişiler olduğunu fark edince canlı yayın diye yutturulan yarışma programının dolandırıcılar tarafından hazırlanan bir bant kaydı olduğunu fark ettim".

F.F. yetkililerin harekete geçmesini istedi.



RTÜK SAVCILIKLA BİRLİKTE HAREKETE GEÇMELİ



Konuyla ilgili açıklama yapan Marmara Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Hasan Şirin, "Konuyla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına daha önce müracaatta bulunduklarını BİMER ve CİMER'de yazılı başvuru yaptıklarını belirtti. Bursa ve çevresine yayın yapan yerel ve ulusal radyo ve televizyon kanallarının vericilerinin bulunduğu Gündoğdu mahallesi vericiler tepesindeki alana İstanbul merkezli dolandırıcı şebekelerinin 3. kişiler vasıtasıyla bilgisayar ve vericiler koyup boş frekanslardan bant yayın yaptıklarını belirten Şirin,"RTÜK bunları topluyor ancak yeni vericiler getirip yeniden yayın yapıyorlar. Bu olayı cihazlar kendiliğinden yapmıyor. Bu cihazları oraya getirip orada himaye eden kişiler var. Bunun önüne geçebilmek için RTÜK'ün savcılıkla beraber bu işi organize eden ve aracılık yapan kişilerle ilgili işlem yapması gerekiyor. Bu dolandırıcılar hiç bir şekilde vergi ödemiyor. RTÜK hiç bir şekilde bu kişilerden reklam beyannamesi alamıyor bu nedenle bu dolandırıcılar kayıt dışı ekonomiye sebep oluyor" diye konuştu