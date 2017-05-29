Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamürsel'de geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında fuhuşa teşvik, aracılık, fuhuşa yer temin etme ve zorla fuhuş yaptırdıkları iddiası ile bir gruba operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında fuhuşa aracılık yaptıkları tespit edilen 5'i kardeş 10 kişi tutuklandı. Ayrıca fuhuş yaptıkları belirlenen 26 yabancı uyruklu kadın ise Kocaeli İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise edinilen bilgi ve ihbarlar neticesinde grubu takibe alan emniyet ekipleri fuhuş eylemlerinin gerçekleştirdiği iddia edilen oteller ile ilgili araştırma başlattı. 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Karamürsel ve Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışan ve burada buldukları müşteriler ile otellerde para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 kadını yakaladı.

9 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Fuhuşa yer temininde bulunan otel ve görevlilerinden 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi tamamlanan adli işlemleri akabinde serbest bırakılırken 9 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.