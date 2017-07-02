72 yaşındaki hayırsever yatağında bıçaklanarak öldürüldü

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Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve 15 yıl önce memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Afşar Mahallesi'ne yerleşen Kazım Avcı, dün eşi Cemile Avcı'nın bir yakınlarının düğününe gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. iddiaya göre düğünden döndüğünde eşinin uyuduğunu zanneden Cemile Avcı, rahatsız etmemek için diğer odaya geçti. Cemile Avcı, sabah namaza kalkmadığı fark ettiği eşini uyandırmak için odasına girdiğinde korkunç manzara ile karşılaşıp komşularından yardım istedi. Komşuları, kanlar içindeki Kazım Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyip, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, camilere ve eğitim kurumlarına yaptığı yardımlarla tanınan Avcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Avcı'nın cesedi otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu'na gönderildi. Daha önce iki çocuğunu çeşitli tarihlerde trafik kazasında kaybeden Cemile Avcı, şimdi de tek dayanağı olan eşinin cinayete kurban gitmesiyle yıkıldı. Jandarma, Kazım Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.