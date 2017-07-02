İstanbul'da 106 yıllık sıcaklık rekoru

29 Haziran Cuma günü İstanbul'da sıcaklığın 37.2 derece ölçüldüğünü söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Kuzeyde alçak basınç var. Güneyden sıcak hava akışı var. Hindistan merkezli ters muson etkisini Basra yönünden alıyoruz. Buna 'Basra alçağı' diyoruz. Güneyden gelen bir sıcak hava akımı bu. Dolayısıyla iki alçak hava basıncı arasında kaldık. Kuzey Afrika'nın güneyinde de ayrı bir alçak basınç var. Sıcak hava akımları arasında kalan bölgeler sırt bölgesi diye tabir edilir ve bu bölgelerde serin rüzgarlar esmez." dedi.

'REKORLAR GELEBİLİR'

Tek önceki gün yaşanan yüksek sıcaklık için "Bu, 106 yılda ilk defa ölçülen bir değer. Yani bir rekor kırıldı. Bugün için de yeni rekor bekliyoruz" diye konuştu. (Habertürk)