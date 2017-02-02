İşveren mesai yaptırdığı işçilerine ‘denkleştirme’ yöntemiyle fazla para ödemekten kurtuluyor. Çalışmada toplam zamana bakılıyor. Ancak bunu kötüye kullanan yanar

Türkiye'de çalışanların mesai saatleri günlük olarak uygulansa da sistem fazla para ödenmesi için toplam saate bakıyor. Kanun haftalık çalışma süresini 45 saat ile sınırlıyor. Bunun üzerinde yapılan çalışmalar için saat ücretinin, yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekiyor. Ancak günlük çalışmalara değil bu 45 saatin aşılıp aşılmadığına bakılarak hesap yapılıyor. Burada işverenler bu paraları ödememek için bir yöntem kullanıyor. Buna da 'denkleştirme' deniliyor. Bir işyerinde haftanın iki günü çok sipariş olduğunu düşünelim. Bu iki gün işçiler yoğun olarak çalıştırılıyor ve 3'er saatten 6 saat mesai yaptırılıyor. Dolayısıyla bu işçilerin hafta sonunda çalışma saatleri 45+6 = 51 saati buluyor. Böylece işverenin bu 6 saati yüzde 50 fazlasıyla ödemesi gerekiyor. Ancak işverenler bu paraları ödemekten kurtulmak için denkleştirme sistemini devreye sokuyor. Bu uygulamada tarafların anlaşması ile haftalık çalışma süresi, günde 11 saati aşmamak şartı ile farklı şekilde dağıtılabiliyor. Böylece çalışma süresi 45 saati geçmiyor. Bu örnekten yola çıkarsak haftanın iki günü 11 saat çalışıldığında 22 saati dolduran işçiler için kalan 23 saatlik çalışmada haftanın diğer 4 gününe bölünerek 45 saat tamamlanıyor. Böylece işveren fazla çalışılan bölümleri izinle karşılayıp para ödemiyor.



YAZILI ANLAŞMA LAZIM

Ancak bunun için şartlar var:

1) Denkleştirmede işçi onayı şart.

2) Anlaşma yazılı yapılıyor.

3) Çalışma saati güne bölünürken iş süresi 11 saati aşamıyor.

4) Denkleştirmenin 2 ay içinde tamamlanması gerekiyor.



Hizmet tespiti isteyin

1989 Ocak ayında SSK'lı oldum. Çalıştığım halde bazı işverenler primlerimi yatırmamış. Yaşım dolmasına rağmen emekli olamıyorum. Ne yapmam lazım? Oya BİNDAL

Eğer bu işyerlerinde fiili çalışmanız varsa SGK'ya müracaat ederek hizmet tespiti isteyin. Elinizde çalışmalarınıza ait belgeler varsa onları da ekleyin. Günleriniz yeniden sayılacaktır.



SGK yazısı alın

1998'de sigortalı oldum. 5865 günüm var. Yaş bekliyorum. Kendim ayrılsam işsizlik maaşı alabilir miyim? Tazminat ne kadar sürede ödenir? Selma ALKAYA

SGK'dan alacağınız 15 yıl ve 3600 gün yazısı ile tazminatı alıp ayrılabilirsiniz. İşsizlik maaşı alamazsınız. Tazminatı ödeme süresi yok. Hemen ve nakit olarak ödenmelidir.



Maaş kesilmez

Annem, vefat eden babamın maaşını alıyor. Annem şimdi çalışmak istiyor. Acaba işe girdiğinde maaşı kesilir mi? Suat YILMAZ

Ölüm aylığı evlenme durumunda ve vefat halinde kesilir. Çalışmak ya da emekli olmak durumunda kesilmez. Maaşın miktarı azalır.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1971 doğumluyum. 13.08.1990 yılında Bağ-Kur girişim var. 01.08.2000'de SSK'lı oldum. 3986 günüm var. Turgay KOCA

25 yıl 52 yaş ve 5525 prim günü şartlarınız var. Yılınız dolmuş. Priminizi tamamlayıp 2023 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz.



01.10.1970 doğumluyum. 01.04.1985'te sigortam başladı. 8.800 günüm var. Nurettin YILMAZ

25 yıl 48 yaş ve 5225 güne ihtiyacınız var. Yılınız ve priminiz tamam. 01.10.2018'de emekli olursunuz.



18.12.1990 yılında sigortalı oldum. 1971 doğumluyum. Sigortadan sonra bir çocuğum oldu. 4850 günüm var. Ayşe POLAT

20 yıl 47 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yıl dolmuş priminiz eksik. Doğum borçlanması ile 600 gün ödeyip 2018'de emekli olursunuz.



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