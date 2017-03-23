Spor, depresyon tedavisinde iyi sonuç verir. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin, beyninizde kendinizi iyi hissetmenize neden olan kimyasalların salgınlanmasını sağlar

Bedeniniz ve cildiniz için gerekli antioksidanları ve vitaminleri almak, doğru cilt bakım ürünleri kullanmak, vücudunuza ve hücrelerinize yeteri kadar su almak, doğru beslenmek ve stresle başa çıkmak; kapsamlı sağlığa ulaşabilmek için uygulanması gereken en temel yöntemlerdir.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı egzersiz ise; bütün bu yapılanların yanında sağlık bütünlüğünüzü korumak ve vücudunuzun en verimli şekilde çalışabilmesi için ihtiyacınız olan aktiviteler bütünüdür.

Egzersiz, sağlıklı ve güçlü bir beden için çok önemlidir. Ancak sadece kilo verme veya direnç kazanmaya yönelik antrenmanlardan ziyade, ruhsal ve fiziksel açıdan kapsamlı, maksimum sağlık seviyesine kavuşarak, iyi hissetmenizi sağlayacak bir programınız olmalı. Bu nedenle katı ve sıkıcı bir program yerine, yapmaktan keyif aldığınız egzersizleri programınıza dahil etmelisiniz. Bir spora devam edin, yoga yapın, dağ yürüyüşüne çıkın, yüzün. Güç antrenmanları ve koşudan hoşlanıyorsanız; tüm gücünüzle bunu yapın. Önemli olan egzersizi eğlenceli hale getirmek, yaparken keyif almaya odaklanmak ve sizde işe yaramasını sağlamak.

Unutmayın ki; egzersiz zorunlu bir aktivite değil, yaşamınızın keyif aldığınız bir parçası olmalıdır.

Fiziksel zindelik kapsamlı sağlığın çok önemli bir bileşenidir.

Düzenli egzersizin tek başına cilt sağlığınıza etki etmediği veya selülitlerinizden kurtulmanızı sağlamadığı bir gerçek olsa da, pek çok yönden size fayda sağlar. Her açıdan kapsamlı sağlığa ulaşmanıza yardımcı olur. Gelin yaza kadar kendimizi revize edelim...



SAĞLIK BİR BÜTÜNDÜR

Felsefem; tüm sisteminizin birbirine bağlı olduğu üzerine kurulu...

Örneğin; endokrin sistemindeki bir problem, bağışıklık sisteminizin hastalıklarla mücadelesini etkiler. Bu nedenle vücudunuzun her bakımdan olabildiğince sağlıklı olmasını istersiniz.

Fiziksel olarak formdaysanız, sisteminizin tümü daha sorunsuz bir biçimde işler; şekilsiz bir vücudun sebep olabileceği enerji yoksunluğu, yüksek tansiyon, yüksek diyabet riski ve daha birçok problemle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Güçlü bir beden ile pek çok hastalığa meydan okuyabilirsiniz.

Modunuzu yemek yiyerek değil, hareket ederek yükseltin... Çalışmalar, düzenli egzersizin rahatlama, stresi azaltma ve sağlıklı uyku düzeni sağlamada faydalı olduğunu gösteriyor.

Egzersiz, endorfin salgılanmasını sağlar, bu da beyninizde kendini iyi hissetmeye neden olan kimyasalların salgılanmasına sebep olur. Aslında düzenli egzersiz, depresyon tedavisinde sıklıkla tavsiye edilen bir aktivitedir. Mutlu bir yaşam için egzersiz, günlük hayatınızın bir parçası olmalıdır.



İLK BEŞ DAKİKA ZORDUR

Eğer iş ve fiziksel hayatınız arasında egzersiz yapacak zamanı yaratamıyorsanız, siz de milyonlarca insan gibi sporu günlük yaşamınıza entegre etmekte zorlanıyorsunuz demektir.

Zaman yokluğu ve spor yapacak fiziksel gücün olmaması; bu konuda en sık duyduğum iki bahane. Bunun sırrı, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyi bularak bunu günlük hayatınızın içinde öncelik sırasına oturtmanızda gizli.

Sakın sıkılacağınız veya mental olarak sizi yoracak egzersizler için kendinizi zorlamayın! Spor salonları ve grup egzersizleri, herkes için uygun olmayabilir.

Egzersizin canlandırıcı etkisini yabana atmayın... 'Çok yorgunum' şikayetiyle başladığınız bir egzersizin sonunda salgılanan endorfin hormonu sayesinde oldukça dinç hissedebilirsiniz.

Egzersizlerinizi sabah, daha günün zorlukları sizi alt etmek için bir bir sıralanmaya başlamadan yapın.

İlk beş dakika en zor zamandır ama bu ilk tümseği atladıktan sonra vücut ısınmaya başlar.

Araştırmalar, TV'de yemek yiyen birilerini izleyen insanların yüzde 36'sının anında açlık duyduğunu gösteriyor.

Bir yemeği düşünmeniz bile onu yeme ihtimalinizi artırır. İyi haber; bu etkiyi sağlıklı yemekler düşünerek ya da izleyerek de yaratabileceğimiz.

Lezzetli bir salataya bakarak ve onu yedikten sonra ne kadar iyi hissedeceğinizi düşünmeniz, bir restoran zincirinin reklamındaki harika görünümlü yemekten etkilenmenizi engelleyebilir.



KENDİNİZLE GURUR DUYUN

Kendi gözünüzdeki imajınızı forma sokun. Hepimiz gurur duyabileceğimiz bir vücut isteriz, sadece çukurlardan kurtulmak size iyi bir vücut sağlamaz.

Biraz şekilsiz bir vücuda sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bu kendinizle ilgili fikirlerinizi etkiler. Haftada en az birkaç kez kendinizi iyi hissedeceğiniz egzersizler yapın. Basit bir kendini geliştirme aktivitesi bile size gurur verir. Ve aynada sonuçları görmeye başladığınızda tamamen kendinizi iyi hissedeceksiniz.



SELÜLİTİ AZALTAN ÜÇ HAREKET

Egzersiz fazla yağı vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Ayrıca egzersizin selülit ve çatlaklarınızı tamamen geçirmeyeceği doğrudur ama biraz egzersiz yapmak görünümlerinde azalma sağlayabilir. Çukurlar bollaşmış dokuların üzerinde olduklarında sıkı kaslara oranla daha fazla görünürler. Daha orantılı bir vücuda sahip olmak ve selülitlerinizi daha az görünür hale getirmek için bu bölgelere odaklanan şu üç egzersizi deneyin: 1- Bacakları geriye doğru esnetmek, uyluk ve basen kaslarını sıkılaştırır. 2- Çömelmek, arka basen kaslarını sıkılaştırır. 3- Bacak kaldırma, alt karın kaslarınızı güçlendirir ve göbeğinizi sıkılaştırır.



STRESE KARŞI YOGA YAPIN

Yoga; kişinin hem bedenine, hem de ruhuna en iyi gelen aktivitelerden biridir. Sert ve gergin bir beden yerine; güçlü, zinde, sağlıklı ve dingin vücutlar yaratır. Yoga duruşları; yavaş ve derin nefes alarak ve nefesi vermek yoluyla sinir sistemini rahatlatarak uygulanır.

Yoga, vücudun iskelet ve kas sistemini çalıştırırken, aynı zamanda kişiyi esir eden duygu ve düşüncelerinden kurtarmaya yardımcı olur.

Yoga üç bileşenden meydana gelir:

1- Vücudu uzatmak, güçlendirmek ve rahatlatmayı amaçlayan duruşlar veya esnemeler...

2- Ruhsal arınma ve fiziksel sağlığı destekleyen rahatlama ve vücut temizliği amaçlı nefes egzersizleri...

3- Zihinsel rahatlamayı, kaos ve karmaşadan uzaklaşabilmeyi öğreten felsefe...

Yoganın görevi; kalp, vücut, zihin ve ruhu iç sükunet sağlayacak şekilde sıraya dizmektir. Hatta yogada uygulanan teknik ve hareketlerin MS hastalığının en ileri aşamalarının bazılarını iyileştirdiği fark edilmiştir. Meditasyon yoluyla rahatlamayı ve stresi azaltmayı öğrenmek ise kalp krizi ve boğulma riskini azaltır.