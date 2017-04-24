2016’nın derslerle dolu bir yıl olduğunu belirten Türk Hava Yoları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı; THY’nin yeniden yükselişe geçtiğini, finansalların iyileştiğini, yerde bekleyen uçak kalmadığını söylüyor

Türkiye'nin bayrak taşıyan havayolu şirketi THY, zorluklarla geçen 2016'dan sonra bu yıl yeniden atılıma geçti.

Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile THY'nin gelecek planlarını ve küresel yatırımlarını konuştuk.

Geçen yıl havacılıkta yaşanan darboğaz sebebiyle 30 uçağı filodan ayırıp parka çekmek zorunda kalan Aycı yolcu sayısında artış müjdesi veriyor:

"Finansallarımızda yukarı çıkış başladı.

Yerde bekleyen uçağımız kalmadı.

Nisan-mayıs iyi gidiyor, Yılsonuna dek rezervasyonlarda artış gözleniyor.

Bu yıl 69 milyon yolcuyu yakalarız." Dijitalleşme çağında THY'nin bu alanın getirdiği imkanları kullanarak kendini farklılaştırmak ve rekabet gücünü artırmak için oyun planından bahsediyor Aycı: "THY olarak yolcuya doğrudan online sattığımız bilet, toplamın yüzde 16'sı düzeyinde.

2023'te bu oranı en az yüzde 40'a çıkarmayı planlıyoruz." Doğrudan bilet satılan yolcuyu yakından tanıma şansı doğuyor. Bu da şirkete farklı ürün geliştirme fırsatı sunuyor:

"Yolcunun uçuş sıklığını, nerelere uçtuğunu, beklentilerini daha iyi anlamak mümkün olabiliyor.

Memnuniyet artırıcı hizmet ayrıntıları oluşturabiliyoruz." Eskiden bankacılıkta, bankonun öteki tarafında durana "mudi" der ve onu sadece bir hesap numarası olarak bilirdik. Finans sektörü bu durumu teknoloji sayesinde dönüştürdü ve bütün müşterilerini ete kemiğe büründürdü. Şimdi THY bunu, havacılıkta kullanıyor.

Aycı'nın verdiği örnek futboldan geliyor: "Yolcuya hizmette, 'adam adama markaj' modelini uygulayacağız."



İHRACATÇI THY, HAVAYOLU DÜNYASINDA BÜYÜK OYUNCU HALİNE GELİYOR



Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan seyahatinde Lahor Kalesi bahçesinde, Aycı'nın Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Erdoğan arasında sohbet görüntüsü gelmişti dev ekrana. Sormuştuk: "ne konuştunuz?" diye… Erdoğan, Aycı'yı yanına çağırıp; "Sayın Şerif'e girdiğimiz uçak koltuğu ihalesini anlat" demişti; "TSİ Uçak Koltuk Üretim A.Ş. (Assan Hanil'le ortak), THY'nin Boeing tipi uçaklarına ekonomi koltuğu veriyor. Şirketimiz Pakistan Hava Yolları'nın filosundaki Boeing 777-300 ER uçaklarının ekonomi koltukları ihalesine girdi." Aycı: bu 15-20 milyon $'lık ihalede 3-4 şirketin yarıştığını belirtip "desteğinizi bekliyoruz efendim" demişti. Aycı, Pakistan yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyu anlatırken, ihalenin önemini şöyle vurgulamıştı. "İhaleyi kazanırsak, uçak koltuğu şirketimiz ilk ihracatını gerçekleştirmiş olacak. Yani, ihracat kapısını açacak." İlker Aycı'yla THY'nin son durumunu, gelecek planlarını konuşmak üzere buluştuğumuzda mart ayında Hintli havayolu şirketi Jet Airways'in ihalesini kazandıklarını hatırlattı: "Galley üreten şirketimiz TCİ, Jet Airways'e 75 adet uçak içi mutfak satacak. İhalenin büyüklüğü 7-8 milyon $. Bizim için önemli yanı, ihracat kapısını aralaması. Neticede iştirakçilerinin ihracatçı olmasını arzuluyor THY üst yönetimi… Peki, sonuç; "kıl payı kaçırdık." Ancak işin peşi bırakılmıyor. Bu arada THY Teknik'e bağlı yeni birim kurulduğunu söylüyor İlker Aycı: "Koltuk ve Kabin Bakım Hizmetleri Başkanlığı kurduk. 250 kişilik ekip, şikâyet beklemeden kabinde iyileştirmeler yapacak." International Air Transport Association'ın (IATA) bir girişimi söz konusu: "IATA, dünyada havayolu sektöründe inovasyon sağlayacak, iyileştirmelere yol açacak start-up'lara destek olmak üzere bir fon oluşturuyor. Biz de bu fona giriyoruz." THY'nin sadece yolcu taşıyan bir havayolu şirketi değil, inovasyonu, start-up girişimleri desteği ve ar-ge faaliyetleriyle kendi eko-sistemini oluşturan, yöneten küresel organizasyon haline gelme sürecine girdiğini anlıyorum. Bunun da yolu, IATA'nın paydaşı olarak kanatlı uygarlığa daha fazla katkı sunmaktan geçiyor…



KARGO CİROSU 2 MİLYAR DOLAR



THY yalnızca yolcu değil, kargo da taşıyor. Üstelik bu alanda kayda değer gelişmeler var. Sonuçta çift haneli büyümeyi yakalamış THY ve bundan son derece mutlu görünüyor: "Kargoda çift haneli büyüyoruz. 2016'da kargo ciromuz 1 milyar doları aştı." Bu alanda hedef, dünyanın ilk 5'ine girmek: "Şu anda havayolu kargo liginde 11-13'üncü sıralardayız. İlk 5'e girince kargo ciromuz 2 milyar dolara ulaşır."