Motor ve mekanik parçaları hariç tüm gövde parçaları 3 boyutlu yazıcıda üretilen Blade, devrim yaratacak. İnsanlar otomobillerini evde Lego oyuncak gibi monte edebilecek. Otomobil fiyatları düşecek

Otomotiv sanayisinde en büyük devrimi Henry Ford yaptı. Seri üretim adı verilen yöntemle, maliyetleri düşürüp, insanların otomobil sahibi olmasının önünü açtı. Otomotiv sektörü, onun sayesinde bugünkü konumuna ulaştı. Bugünlerde geleneksel üretim metotlarını ortadan kaldıracak devrim niteliğinde yeni bir üretim şekli konuşuluyor. Bu gerçekleşirse, dev yatırımlara, büyük fabrikalara gerek kalmayacak. İnsanlar evlerinde otomobillerini Lego oyuncak gibi monte edebilecek. Otomobil fiyatları ciddi oranda düşecek. Yaklaşık 5'te 1'i kadar ucuzlayacak. San Fransisco merkezli Divergent Microfactories şirketi, otomotiv dünyasında çığır açacak Blade'i tanıttı. Blade'in en önemli özelliği, şasisi 3 boyutlu yazıcı ile üretilen dünyanın ilk süper spor otomobili olması. Motor ve mekanik aksamı hariç tüm gövde parçaları 3 boyutlu yazıcılarda üretiliyor. Yaklaşık 47 kilogram ağırlığındaki şasi üç boyutlu yazıcıdan basılmış alüminyum parçadan oluşuyor. Bu parçalar 30 dakika içerisinde kalifiye eleman ihtiyacı olmadan kolaylıkla birleştirilebiliyor. Blade'in CNG ile çalışan dört silindirli turbo motoru, 700 bg güç üretiyor. Güçlü motor, 635 kg'lik hafif fiber gövde sayesinde Blade'i, 0-100 km'ye sadee 2.5 saniyede çıkıyor. Sınırlı sayıda üretim yapan firma, yakın bir zamanda seri üretime geçmeyi hedefliyor.



20 MİLYON DOLAR YATIRIM

Divergent Microfactories CEO'su Kevin Czinger, Blade'in en önemli özelliğinin geleneksel üretimdeki gibi maliyeti yüksek fabrikalara ihtiyaç duymadığını söyledi. Standart bir otomobil fabrikası için yapılan yatırımın bir milyar dolar olduğunu ifade eden Czinger, Blade'in 20 milyon dolar yatırımla kurulacak bir fabrikada yılda 10 bin adet üretilebileceğini söyledi.



HEM ÜRETİRKEN HEM KULLANIRKEN ÇEVRECİ

Geliştirdikleri bu teknoloji ile üretim maliyetlerini ve üretim sırasında oluşan karbon salımını büyük oranda düşürebileceklerini anlatan Czinger, şunları söyledi: "Üretim sırasında oluşan karbon salımı, bir aracın ömrü boyunca ürettiği atıklarla karşılaştırıldığında yüzde 80'e denk geliyor. Bu yüzden asıl dikkat edilmesi gereken nokta araçların üretimi sırasında bıraktıkları karbon izi. Blade'in üretimi sırasında oluşan karbon ayak izi bir elektrikli aracın 3'te 1'i kadar."



Üretim süresinin çok kısa, kullanılan malzemelerin hafif ve sağlam olmasının da bir avantaj olduğunu anlatan Czinger, Blade'in üretim maliyetinin geleneksel metot ile karşılaştırıldığında 50'de 1'e indiğini kaydetti.