Tanınmış markaların sahte hediye çeklerini sosyal ağlarda oltalama tekniğiyle dağıtanlar, kullanıcı verilerini topluyorlar. Oltaya takılanlar sosyal ağ ve whatsapp gruplarından yakın çevresinin de takılmasına neden oluyor

Geçen hafta dünyanın gündemine oturan fidye virüs saldırılarından sonra özellikle tanınmış markaların adını kullanarak kullanıcı verileri toplayan veya farkında olmadan farklı servislere aboneliklere sebep olan oltalama teknikleri ortaya çıktı. Tanınmış markaların sahte hediye çeklerini dağıtma bahanesiyle kullanıcı verilerini toplayan ve sahte abonelikler de oluşturan dolandırıcıların tehdidinde artış gözleniyor. 30 Haziran'da başlayan BTK düzenlemesinden sonra gelir kaybına uğramamak için şimdi de hediye çeki oltasıyla tüketici aldatılıyor. Facebook gibi sosyal ağlar, WhatsApp grupları üzerinden hızla yayılıyor.



SAHTE MARKA ANKETİ

Oltalama tekniği kullananlar önce tanınan bir markanın bin TL üstü hediye çekini sunduklarını iddia eden bir anket yayınlıyor. Markanın kendisi de anket de aslında sahte. Koydukları sınırlı sayıda kişi ve süre de "Katılmazsam kaybederim" hissi uyandırıyor. Sonra ankete yanıt verip kişisel bilgilerinizi girmeniz gerektiğinde tuzak kuruluyor. Kullanıcılar bildik bir markanın hediye çekine ulaştıklarını düşünerek rahatlıkla bilgilerini paylaşıyor. Dolandırıcılar, kadın ve erkeklerin kaçırmak istemeyecekleri mağazaların tekliflerini kullanarak hızla yayılıyor.



UYARI GELDİ

Şu ana kadar sosyal medyada en çok Mediamarkt ve Gratis gibi markaların isimleri dolaştı. Bu markalar da hediye çeki kampanyalarının kendilerine ait olmadığı yönünde uyarılar yapmaya başladı. Bu konuda basın açıklaması yayınlayan firmalar bu tür kampanyaların bilgilerinin dışında kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yapıldığı konusunda tüke- ticiyi uyarıyor. Popüler sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamalarından yayılan sahte anketli oltaların başarılı olma ihtimalini artırıyor.



SAHTESİNİ GERÇEĞİNDEN NASIL AYIRIRIM?

Sahte kampanyaları gerçeğinden ayırmak sadece birkaç dakikanızı alır. Hemen hediye çeki kullanılan şirketin web sitesine kendiniz yazarak girin. Yani linke tıklayarak değil, emin olduğunuz web sitesine harf harf yazarak giriş yapın. Kampanyanın şirketin resmi sitesinde yer almadığını göreceksiniz. Abartılı miktarlarda hediye çekleri ve karşılığı olmayan ödüller konusunda dikkatli olmalıyız.



SMS ONAYI OLMADAN ABONELİK YOK

Tüketicinin kısa mesaj izni dışında yapılan abonelikler kaldırıldı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak düzenleme ile tüketicilerin yoğun şikâyetine sebep olan mağduriyet ortadan kaldırıldı. Buna göre tüketicinin herhangi bir internet sitesinden farkında olmadan üye olduğu servisler iptal ediliyor. İnternet üzerinden farkında olmadan yapılan bir takım abonelikler artık can yakamayacak.