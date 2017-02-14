Dick Advocaat'ın en büyük yanlışı; genel beyanatlarında takımdaki birçok oyuncunun yetersiz olduğunu söylemesi



Vitor Pereira aynı döneme göre 10 puan öndeydi. O da Avrupa'da gruplardan çıktı, Türkiye Kupası'nı ise finalde kaybetti



Fenerbahçe'nin kadrosu geçen seneye göre daha iyi. Üç kişi gitmiş olabilir ama onların yerlerine kariyer sahibi isimler alındı



Bizim medya, yöneticiler ve taraftarlarda kariyerli teknik direktör ile yıldız futbolcu hayranlığı var... Bunları uzun süre, sınırsız destekliyorlar. İşler çıkmaza girdiğindeyse ağır eleştirilere başlıyorlar. Tıpkı Bursaspor maçı sonrası Dick Advocaat'a yapıldığı gibi. Bana göre; iyi teknik direktör; elindeki malzemeye göre en iyisini yapandır. Advocaat, sürekli olarak teknik adam hataları yaptığı halde hep destek gördü. Her şeyden önce en büyük yanlışı; genel beyanatlarında takımdaki birçok oyuncunun yetersiz olduğunu söylemesiydi. Futbolcular cin gibidir. Bu tip beyanatlar, teknik adam için güven kaybı yaratır ve moral bozar. Kadro hakkında herkesin ortak eleştirisi; orta saha… Saha içi organizasyonuna katkı verecek, ileriye olumlu servis yapabilecek ve oyunun iki yönünde oynayabilecek bir orta saha eksikliği var. Bilindiği halde bu bölgeye gerekli transfer yapılamadı. Hiç ihtiyaç olmadığı halde, Karavaiev transfer edildi. Bu tipte bir genç, takım oyunu oturmamış bir şablonda hiç katkı veremez. O da zaten son maç 18'e dahi alınmadı.



ŞU SORUNUN CEVABINI MERAK EDİYORUM

Geçen sene de orta sahada aynı sıkıntı yok muydu? Eğer 'Diego vardı' denirse cevabım hazır: Diego, kalitesine rağmen gerekli katkıları veremediği için sürekli eleştiriliyordu ve taraftardan da tepki görüyordu. Bu orta sahayla, sürekli hem de çok ağır eleştirilen Vitor Pereira ile ligin bu haftasında geçen sezona göre 10 puan fazlası vardı. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkılmış, sonrasında Lokomotif Moskova geçilmişti. Braga maçı da malum. Türkiye Kupası da finalde kaybedildi. Bu sene forvete Aatif, Sow, Emenike ve Lens geldi. Kjaer'in yanına da Liverpool'dan üst düzey deneyimli Skrtel transfer edildi. Geçen seneden kayıp üç kişi vardı... Nani; zaten 'güçsüz' diye eleştiriliyordu. Sonuçta bana göre iki kayıp var; Caner ve Gökhan Gönül. Ama Şener ile Hasan Ali de Milli Takım'da Caner ve Gökhan'dan sonraki birinci alternatifler. Bir de Hollanda ulusal takımından tecrübeli Van der Wiel geldi. Bana göre bu sene, geçen seneye göre daha güçlü bir kadro oluştu. Ama Advocaat başarısız. Geçen sezon Sivas'ta başarılı performans çizen Aatif, Advocaat tarafından Avrupa kadrosuna alınmadı. Sonra aklına gelip ligde birkaç maçta oyuncuya yer verdi. Beklediği verimi alamadı. Devre arasında takası gündeme geldi. Kamp kadrosuna alınmadı, Aatif gitmeyi kabul etmedi, sonra tekrar kadroya çağırıldı.



BURSA MAÇI KADROSU YANLIŞTI

Bursa'da Robin van Persie cezalıydı. Yapılacak tek şey vardı, yerine Fernandao ile başlamak... Ama Advocaat derbide sol kulvarda yer verdiği Sow'u, Bursa'da santrfora çekti ve Aatif'a da solda görev verdi. Hadi böyle başlandı. İkinci yarıda rakip 10 kişi ve geride kapanıyor. Aatif'ta da Sow'da da hiçbir icraat yok. Tam 18 içinde Fernandao'ya ihtiyaç olan ortam oluşmuş ama Advocaat'tan hamle yok. Nihayet son bölümde Aatif'ı çıkarıp Volkan Şen'i sahaya sürdü. Çıkan doğru da giren yanlıştı. Volkan Şen, yeni sakatlıktan çıkmış, tam hazır değil. Soğuk havada yeterli derecede ısınmadan sahaya girdiğinden sezonu kapatabilirdi. Advocaat, takımın en iyisi, Alper'i de çıkararak son yanlışla maça noktayı koydu. Tabii netice de skor 1-1 olunca, tahmin ettiğim gibi o gece ve ertesi gün tüm yorumlarda Advocaat'a sahip çıkanlar birden Hollandalı'nın bir numaralı eleştiricileri oldular. Bir konuya daha değinmek istiyorum... Sow, Beşiktaş ve Bursa maçlarından sonra gazetelerde Fenerbahçe'de en yüksek puanı alan 2-3 oyuncudan biri oldu. Bunu anlamak mümkün değil. İki maçta da 50'şer dakika rakipler 10 kişi oynadı. Sow'la ilgili aklımda kalan iki olay var. Biri derbide Atiba'dan seken topa yaptığı röveşata. Biri de Bursa'ya attığı penaltı golü. Onun dışında ne çalımla adam eksilttiğini gördüm ne de sırtı kaleye dönük arkadaşlarına duvar olarak bir ortam hazırladığını…