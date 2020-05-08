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Son dakika: Türkiye'ye sistematik saldırı! Uluslararası çetesi neden operasyon yaptı?

: merkezli uluslararası baronları, Türkiye'ye yönelik karanlık bir operasyon gerçekleştirdi. BDDK ve ekonomi yönetiminin devreye girerek suç üstü yakaladığı Citibank, UBS ve Paribas bankalarına işlem yasağı getirildi. Türk ekonomisine yönelik saldırıların ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüşmesi sırasında olması dikkat çekti. CHP'nin imalarının ardından gelen operasyon Türkiye'ye sistematik bir saldırı gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Peki küresel çetenin amacı ne? Türkiye IMF'e mahkum mu edilmek isteniyor? AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında saldırının perde arkasını irdeledi.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 13:10 Son Güncelleme: 8.5.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'ye sistematik saldırı! Uluslararası finans çetesi neden operasyon yaptı?

Son dakika haberi: Corona virüsle verdiği başarılı mücadele ve sağlık alanındaki attığı adımlarla ön plana çıkan Türkiye normalleşme adımlarını konuşurken küresel finans çetesinin hedefi haline geldi. BDDK ve ekonomi yönetiminin aktif yönetimiyle Türkiye, kirli operasyonu yine bozdu. Ellerinde olmayan TL'yi açığa satarak döviz kurunu yukarı çeken üç küresel banka BNP Paribas, Citibank ve UBS Türk bankalarına yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyerek temerrüde düştü. BDDK söz konusu üç bankaya işlem yasağı getirirken, bunların yerel ortaklarını da uyardı.

Darbe imalarının ardından gelen finansal saldırıların amacı ne? | Video

"DARBE İMASINDA BULUNMAK ÇOK BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Türkiye çok ciddi bir mücadele veriyor. Korona ile mücadele bütün devletimizin, milletimizin odaklandığı bir süreçte darbeyi konuşuyor olmak, darbe imasında bulunmak çok büyük bir talihsizlik. Özellikle ülkeyi siyaset ile yönetmek için, milletin karşısında olanların darbeyi çağrıştırması demokrasi açısından çok büyük bir talihsizlik. Demokrasi tarihimizde yerini alacaktır. Tabi CHP bir konuyu gündeme getiriyor, doğru ya da yanlış olmasının onlar açısından bir önemi yok. Sonra da bunu inkar ediyorlar. Hem Özgür Özel, hem de Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması. Daha sonra Ragıp Zarakolu'nun yazısı. Hepsi sistematik bir hedefe doğru yöneliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun cümlesi o kadar açık ki 'Bu iktidarın sonu gelecek, erken seçimde ya da başka bir şekilde' ifadesini kullanıyor. Bu 'başka bir şekilde' ifadesini Türk milleti çok iyi biliyor. Hele hele siz milletin önünde konuşuyorsanız, milli iradeye daha çok sahip çıkmanız gerekiyor. Bu devletin sahibi milli iradedir." dedi.

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SALDIRILAR BİR PLAN DAHİLİNDE

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Elbette bir plan dahilinde gerçekleşiyor. Biz bu filmi 2015 yılının sonbaharında da gördük. O zaman FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmesi ile CHP'li Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklama arasında içerik olarak bir fark yok. Kemal Kılıçdaroğlu '12 Eylül'deki Milli Güvenlik Konseyi bile bugünden daha iyidir" diyor. Bu açıklama neyi hatırlatıyor? FETÖ elebaşının 15 Temmuz sürecinden sonra 'Haçlıların ülkenizi işgal etmesi aslında çok da kötü bir şey değildir' açıklaması ile aynı kapıya çıkıyor. Şöyle bakınca bugün Kemal Bey'in bize sunduğu modelin 12 Eylül cuntası modeli olması bile meseleye nereden baktıklarını, demokratik anlayışlarının nerede olduğunu gösteren somut bir örnek." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Türkiye'ye sistematik saldırı! Uluslararası finans çetesi neden operasyon yaptı?
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