Bakan Bayraktar: Gençlerin enerjisiyle Tam Bağımsız Türkiye hedefine ilerliyoruz

Öğrencilerin, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik yatırımlarını yerinde gözlemlemeleri ve milli enerji vizyonuna yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Maziden Atiye' Programı kapsamında, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen çeşitli liselerden 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisini ziyaret etti.

ÜRETİMİ YERİNDE GÖRDÜLER

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler, Gabar'da arama, sondaj, üretim operasyonları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusunda, petrolün yerin binlerce metre derinliğinden çıkarılışına şahit oldu. Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri'nin uzman isimlerine yöneltme fırsatı yakalayan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerin Gabar ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Bayraktar, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Maziden Atiye' programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen pırıl pırıl gençlerimizi, millî enerji vizyonumuzun kalbi Gabar'da ağırladık. Evlatlarımız, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda şimdi bir ülkenin geleceğini değiştiren bağımsızlık mücadelesine tanıklık ettiler. Onların gözlerindeki ışıltı, Gabar'da attığımız adımın ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğinin en net kanıtıdır. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİMİN ÇOK ÖTESİNDE"

Gabar'daki üretim tesisini ziyaret eden öğrencilerden Fatma Buhara, Gabar'a ilk kez geldiğini ve Gabar'da gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğu söyledi. Petrol üretim kuyularına şehitlerin isimlerinin verildiğini hatırlatan Buhara, "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor" şeklinde konuştu.

Gabar'da üretimin yaz-kış denmeden 7/24 devam etmesinden etkilendiğini anlatan Nisa Nur Akman ise "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi" diye konuştu.

"ÜRETİM VE TEKNOLOJİNİN UMUT VERDİĞİ YER"

Songül Demir ise Gabar'ı daha önce güvenlik sorunlarıyla duyduğunu belirterek, "Burası, şimdi ise hem üretimin hem de teknolojinin en çok umut verdiği yerlerden biri. Bu, çok gurur verici bir durum" dedi.

"AKLIMDAN MÜHENDİS OLMAK GEÇİYOR"

Petrolün çıkışına şahit olduklarını anlatan Demir, "Petrol çıkarken genç mühendis abla ve ağabeylerimizin heyecanına tanık oldum. Bunu görmek benim içimi çok ısıttı. Şu an mühendis olmak aklımın ucundan geçmiyor değil. İyi ki bu anı gördüm ve yaşadım" şeklinde konuştu