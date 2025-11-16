Video Haber Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video

Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video

16.11.2025 | 12:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Öğrencilerin, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik yatırımlarını yerinde gözlemlemeleri ve milli enerji vizyonuna yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Maziden Atiye' Programı kapsamında, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen çeşitli liselerden 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisini ziyaret etti.

ÜRETİMİ YERİNDE GÖRDÜLER
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler, Gabar'da arama, sondaj, üretim operasyonları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusunda, petrolün yerin binlerce metre derinliğinden çıkarılışına şahit oldu. Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri'nin uzman isimlerine yöneltme fırsatı yakalayan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerin Gabar ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Bayraktar, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Maziden Atiye' programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen pırıl pırıl gençlerimizi, millî enerji vizyonumuzun kalbi Gabar'da ağırladık. Evlatlarımız, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda şimdi bir ülkenin kaderini değiştiren bağımsızlık mücadelesine tanıklık ettiler. Onların gözlerindeki ışıltı, Gabar'da attığımız adımın ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğinin en net kanıtıdır. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİMİN ÇOK ÖTESİNDE"
Gabar'daki üretim tesisini ziyaret eden öğrencilerden Fatma Buhara, Gabar'a ilk kez geldiğini ve Gabar'da gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğu söyledi. Petrol üretim kuyularına şehitlerin isimlerinin verildiğini hatırlatan Buhara, "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor" şeklinde konuştu. Gabar'da üretimin yaz-kış denmeden 7/24 devam etmesinden etkilendiğini anlatan Nisa Nur Akman ise "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi" diye konuştu.

"ÜRETİM VE TEKNOLOJİNİN UMUT VERDİĞİ YER"
Songül Demir ise Gabar'ı daha önce güvenlik sorunlarıyla duyduğunu belirterek, "Burası, şimdi ise hem üretimin hem de teknolojinin en çok umut verdiği yerlerden biri. Bu, çok gurur verici bir durum" dedi.

"AKLIMDAN MÜHENDİS OLMAK GEÇİYOR"
Petrolün çıkışına şahit olduklarını anlatan Demir, "Petrol çıkarken genç mühendis abla ve ağabeylerimizin heyecanına tanık oldum. Bunu görmek benim içimi çok ısıttı. Şu an mühendis olmak aklımın ucundan geçmiyor değil. İyi ki bu anı gördüm ve yaşadım" şeklinde konuştu

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video 04:27
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video 16.11.2025 | 12:06
Çanakkale’de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video 08:47
Çanakkale'de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video 16.11.2025 | 11:27
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: Atamer Mahallesi çöküyor! | Video 03:56
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: "Atamer Mahallesi çöküyor!" | Video 16.11.2025 | 10:38
Başkan Erdoğan’a Adıyaman’da sevgi seli | Video 03:00
Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da sevgi seli | Video 16.11.2025 | 08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu 15.11.2025 | 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 350 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar 46:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 350 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar 15.11.2025 | 17:16
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı... Şehidin oğlu merasime babasının kıyafetleriyle katıldı 11:38
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı... Şehidin oğlu merasime babasının kıyafetleriyle katıldı 15.11.2025 | 14:19
İYİ Partili vekil Turhan Çömez’den şehit cenazesinde tepki çeken hareket 01:59
İYİ Partili vekil Turhan Çömez'den şehit cenazesinde tepki çeken hareket 15.11.2025 | 14:09
Türkiye ve KKTC’den ’Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı’ 02:38
Türkiye ve KKTC'den 'Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' 15.11.2025 | 11:09
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 00:19
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 15.11.2025 | 09:18
Beni Devlet Bahçeli’ye götürün diyen şehit babasına Bahçeli’den telefon 01:44
"Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına Bahçeli’den telefon 15.11.2025 | 07:36
Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı 04:57
Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 17:08
Lüleburgaz şehidini son yolculuğuna uğurladı: Şehit Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’ya veda... 05:49
Lüleburgaz şehidini son yolculuğuna uğurladı: Şehit Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'ya veda... 14.11.2025 | 17:03
Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı 06:41
Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:50
Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git 02:26
Amasyalı şehidin annesi: "Armağan’ım güle güle git" 14.11.2025 | 15:46
Balıkesir Şehit Emre Sayın’ı uğurladı 09:14
Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı 14.11.2025 | 15:28
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 01:05
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:26
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 45:01
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 14.11.2025 | 13:53
Şehit babası MHP’li başkana sarılıp Beni Devlet Bahçeli’ye götürün dedi. 00:37
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi. 14.11.2025 | 11:07
AK Parti kaynaklarından İmralı açıklaması: Sürece katkı sağlar 04:09
AK Parti kaynaklarından "İmralı" açıklaması: Sürece katkı sağlar 14.11.2025 | 10:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY