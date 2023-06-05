Çalışan, emekliler ve memurlar dikkat! Bakan Işıkhan görevi devraldı ve ilk mesajı verdi: Refah düzeyini artıracağız

Törende konuşan Bilgin, "Aktüel sorunlar hiç bitmeyecek. Gündelik siyasetin bir parçası. Sorun çözüldükçe yeni sorunlar üst üste geliyor. Yaklaşık 2 yılı geçtik. Çok büyük sorunların üstesinden geldik. Asgari ücretten vergi alınmasın, vergi dışı bırakılması, tüm ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirleri vergi dışı bırakıldı. Başkanlık sistemi bunları kolaylaştıran sistem. EYT meselesi vardı, 20 küsür yıllıktı. Sosyal politikalar kurulunda da bu meseleyi ele aldık. Araya pandemi girdi. Cumhurbaşkanımıza raporu ilettim. Onu da çözme fırsatı bulduk. Asgari ücretin maliyeti 90, EYT'nin 120 milyar liraydı. Türkiye'nin ekonomik bakımdan en zorlu döneminde bu tür sorunları çözmek kolay iş değildir. 3600 meselesi var, kamu çalışanlarının ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı kapsayacak şekilde genişletme fırsatı bulduk. Geçici işçileri geçici olmaktan çıkardık. Sözleşmeli personele kadro tahsisi yaptık. Bütün bunlar yaptığımız şeyleri saymakla bitmez. Cumhurbaşkanımızın yönetiminde en zor dönemde en son Meclis toplantısında geçici işçileri intikal ettirmiştik. Türkiye'de ekonomik ve sosyal gelişmeyi birlikte sağlamak esastır. Türkiye yüzde 4 büyüdü. Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Sanayiye dayanarak gelişmesini sürdürüyor. İhracata dayalı büyüme modeli tercih edildi. Bu büyüme devam ederken emekçilerin bu büyümeden pay alması fevkalade önemli. Emekçilerin milli gelirden alan pay ilk defa yüzde 38'e çıktı. Toplu sözleşmelerin payı var. Bunun için Türkiye bunları bizim görevimizdi, biz yaptık. Cumhurbaşkanımız bir görev verdiğinde 1 kuruşa 1 dolara sahip çıkacaksın. Bu sorumlulukla göreve başladık. 31 milyon istihdam yaratmış bir ekonomi. Bunu sosyal politikalarla güçlendirerek ileriye bakacağız. Bizimle çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 3 ayda 1,5 milyon EYT'liyi emekli ettik. Çok az insan kaldı, dosyaları birleştiriliyor" açıklamalarında bulundu.

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