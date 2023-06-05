Video Haber Çalışma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Vedat Işıkhan görevi Vedat Bilgin’den devraldı | Video
Çalışma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Vedat Işıkhan görevi Vedat Bilgin’den devraldı | Video

Çalışma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Vedat Işıkhan görevi Vedat Bilgin’den devraldı | Video

05.06.2023 | 11:57

Çalışma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Vedat Işıkhan görevi Vedat Bilgin’den devraldı.

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