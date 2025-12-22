Karakas-Washington hattında petrol krizi! Piyasaları arz endişesi sardı

ABD'nin hafta sonu bir Venezuela petrol tankerine el koyması piyasaları hareketlendirdi. İsrail-İran arasındaki gerilim yükselmeye devam ederken jeopolitik risk yeniden arttı. Pazartesi günü Asya piyasalarının erken saatlerinde petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 60,77 dolara yükseldi.
TRUMP ABLUKAYI DARALTTI
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela ile ticaret yapan tüm gemilerine yönelik tam ve eksiksiz bir abluka ila n etti. ABD güçleri üçüncü kez Venezuela açıklarında bir petrol tankerine baskın yaptı.
ABD hükümeti Caracas'ı uyuşturucu kaçakçılığı ile suçluyor. ABD ordusu uyuşturucu madde taşıdıkları gerekçesi ile çok sayıda tekneyi vururken çatışmalarda 80'den fazla insan yaşamını yitirdi. Öte yandan Venezuela duruma tepkili. Caracas tankerlere müdahaleyi "Uluslararası korsanlık eylemi" olarak tanımladı. Venezuela yönetimi, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını da aktardı.
İSRAİL-İRAN SARMALI
Orta Doğu'da suların durulmaya niyeti yok. Son olarak Amerikan basının İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceğine dair iddialar küresel siyaset ve ekonomide taşları yerinden oynattı. İran'ın füze programını genişletmesi ve haziran ayında saldırıya uğrayan nükleer tesislerini onarması İsrail cephesinde tehdit olarak algılandı. NBC News'in haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinde bu kaygıları dile getirecek ve İran'a yeniden saldırı düzenlemek için planlar sunacak. Hatta bu saldırı için ABD'den destek isteyecek.
PETROL FİYATLARINI ARZ ENDİŞELERİ ETKİLİYOR
Enerji piyasaları gelişmelere jeopolitik risk primini artırarak cevap verdi. Uzmanlar İran-İsrail arasında yaşanabilecek sınırlı bir çatışmanın petrol arzında büyük sıkıntılara neden olabileceği kanaatinde. Bununla beraber İran petrolünün tüm dünyaya erişim kapısı olan Hürmüz Boğazı'da yaşanabilecek bir aksama petrol dağıtımı olumsuz etkileyecektir.
Venezuelalı tankerlerin durdurulması, Latin Amerika'dan arzı potansiyel olarak daraltıyor. Venezuela'nın ham petrol ihracatı devam ederken teslimat güvenilirliği ve sigorta maliyetleri belirsiz bir hal almaya başladı.
Ortadoğu'daki risk ortamı ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik daha sıkı yaptırım önlemleri, küresel büyüme ve para politikası ve daha geniş makro endişeler yukarı yönlü hareketleri destekliyor.