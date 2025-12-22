Karakas-Washington hattında petrol krizi! Piyasaları arz endişesi sardı

TRUMP ABLUKAYI DARALTTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela ile ticaret yapan tüm gemilerine yönelik tam ve eksiksiz bir abluka ila n etti. ABD güçleri üçüncü kez Venezuela açıklarında bir petrol tankerine baskın yaptı.

ABD hükümeti Caracas'ı uyuşturucu kaçakçılığı ile suçluyor. ABD ordusu uyuşturucu madde taşıdıkları gerekçesi ile çok sayıda tekneyi vururken çatışmalarda 80'den fazla insan yaşamını yitirdi. Öte yandan Venezuela duruma tepkili. Caracas tankerlere müdahaleyi "Uluslararası korsanlık eylemi" olarak tanımladı. Venezuela yönetimi, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını da aktardı.