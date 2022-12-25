Emekliye zam için nefesler tutuldu. Emekli maaşı hesaplaması Ocak zammı ile değişecek. Yaklaşık 14 milyon emekli için Ocak ayında emekli zammı enflasyon rakamları ile belli olacak. Emekli zammı Temmuz döneminde yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu.Peki 2023 yılında emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte masaya gelen emekli maaşı için asgari ücret formülü...
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Asgari ücret 2023 zammı enflasyon rakamlarının üzerinde hem TL hem de dolar bazlı rekor kırarken, gözler yeni yılda açıklanacak emekli ve memur zammına çevrildi.
Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video
Yapılacak düzenlemelerle enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat kademe kademe giderilecek.
ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE OLDU
Asgari ücrette düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Asgari ücret 2023 Temmuz'a göre yüzde 54,6 oranında, Ocak ayına göre yüzde 100 oranında artışlar 8.506 TL olarak belirlendi.
Ekonomistler yıllık enflasyon beklentilerinin yüzde 67 civarında olduğunu belirtirken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 17 düzeyinde şekillendi.
ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI
Asgari ücret, TL bazında kırdığı rekorun dışında; güncel kurla (18,67 TL-1 DOLAR) hesaplandığında 298 dolar düzeyinden 455 dolara çıkarak dolar bazlı da 20 yılın rekorunu kırdı.
OCAK ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak. Atılacak olan adımların etkileri 2023 yılı boyunca devam edecek.
MAAŞ ZAMMINA İLAVE ARTIŞLAR YAPILACAK
Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde koordineli olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU
Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bununla beraber emekli zammı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında arttı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 133 OLDU
Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.
Bununla beraber dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 3.500 TL belirlendi. Buna göre örneğin;
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.
5 AYLIK KESİNLEŞEN EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 14,04 OLDU
TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon rakamlarındaki değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 14,04 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık rakamlar kesinleşleşti.
EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK 2022'DE BELLİ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.
Emekli maaşı zammı, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alarak artıyor.
Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lular için kesinleşmiş olacak. Öte yandan 6 aylık rakamlara ışık tutacak veriler gelmeye devam ediyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 66,80 oldu.
Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yapılan hesaplar şöyle:
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 17,17
Bu yıl sonu beklentisine göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 17,17 olacak. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammı beklentisi olarak gerçekleşti.
EK ZAM MASADA
Emekli maaşı için yapılacak zam oranı için sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zamların önü geçtiğimiz Ocak ayı döneminde açıldı. Ocak 2023'te ek zamanların yapılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, ülkemizde çalışanlara uygulanan yasal olarak taban aylığı belirleyen en düşük ücret seviyesi. En düşük emekli maaşı da aslında bir taban aylık.
Asgari ücretin 8.506 TL olarak belirlenmesi sonrası en düşük emekli maaşı oransal olarak ücretin yüzde 41'ine geriledi. En düşük emekli maaşı için masada çeşitli formüller yer alıyor. 5.000 TL formüle de masada güçlü seçenek olarak duruyor.
Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni formül gündeme geldi...
ASGARİ ÜCRET ENDEKSLİ 'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' FORMÜLÜ
En düşük emekli maaşı için asgari ücrete endeksli yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre bu formül kabul görürse, en düşük emekli maaşı asgari ücretin belli bir oranı kadar olacak ve her yıl buna göre belirlenecek. Bu sistemle sadeleşme ve öngörülebirlik artacak.
Rakamlarla örnek vererek açıklayacak olursak:
4 MADDEDE YENİ HESAP
Bununla beraber eğer asgari ücret endeksli formül kabul görürse en düşük emekli maaşı yüzde asgari ücretin yüzde 60'ı ila 70'i arasında değişen bir oranla her yıl belli olacak.
Buradaki oran sabit olarak belirlenebileceği gibi esnek olarak da kullanılmasının kolaylığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde olacak.
İŞTE ÖRNEK EMEKLİ MAAŞI HESABI
Daha açıklayıcı olmak adına düz rakamlarla örneklendirecek olursak; Asgari ücretin yüzde 54,6 artışla 5.500 TL'den 8.506 TL'ye çıkarıldı.
Böylece en düşük emekli maaşı için de yeni karar almak gerekmeyecek. Sade bir sistemle kolay ayarlanabilir ve anlaşılabilik olacak. Asgari ücret ile bir diğer taban aylık olan emekli maaşı arasında makasın açılmasının önüne geçilecek.
NOT: Sabah.com.tr özel içerikleri kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Metinleri alıntılayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.