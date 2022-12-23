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Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video 23.12.2022 | 14:38
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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
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Emekli zammı 2023 için artık 2 haftadan az bir zaman kaldı. Emekli maaşı hesaplama tabloları en çok merak edilenler arasına girerken, asgari ücret, hem TL hem de dolar bazında çifte rekor kırarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonların alım gücünü yükseltecek düzenlemeler üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Hükümet Ocak zammı için yoğunlaşırken masaya en düşük emekli maaşı zammı için masaya yeni formül geldi. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?