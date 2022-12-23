EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 133 OLDU

Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

Bununla beraber dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 3.500 TL belirlendi. Buna göre örneğin;