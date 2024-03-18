İşte 2024 model KOBİ teşvikleri

İŞKUR'un en az beş çalışanı olan her ölçekten şirketin başvurabildiği İşbaşı Eğitim Programları (İEP) kapsamında yeni istihdam edilen kişilerin asgari ücret üzerinden maaş ve sigortaları 3 ila 9 ay arasında değişen sürede karşılanıyor. Çoğu şirketin haberdar olmadığı bu program kapsamında İŞKUR'a kayıtlı ve işsizlik maaşı alan bir kursiyer için işverene sağlanan maliyet avantajı 48 bin TL iken bu kişinin bilgi güvenlik uzmanı, yazılım mühendisi, endüstriyel robot programcısı gibi geleceğin meslekleri kapsamında olması halinde bu avantaj 235 bin TL'yi buluyor. Teşvikler konusunda çözüm ortağı Neprotech işbirliğiyle müşterilerine ücretsiz danışmanlık sunan Kolay İK'nın CEO'su Çağlar Yalı, şirketlerin mevcut çalışan sayısının yüzde 30'u kadar yeni kişiyi bu program kapsamında istihdam edebileceğine dikkat çekti. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, istihdamın ve mesleki tecrübenin artmasına katkı sağlamak üzere şirketlere teşvik, hibe gibi desteklerde bulunuyor. Ancak şirketlerde bu tür destekleri takip eden bir çalışanın olmaması veya katılım aşamasındaki evrak işlerinin takip edilememesi gibi nedenlerden dolayı pek çok şirket bunlardan yararlanamıyor. Şirketlerin yararlanabileceği destek programları için müşterilerine ücretsiz danışmanlık desteği sağlayan insan kaynakları platformu Kolay İK'nın CEO'su Çağlar Yalı, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (İEP) hakkında bilgi verdi.Yalı, İEP'nin kapsamını şu sözlerle anlattı: "İŞKUR, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla İEP'yi düzenliyor. Bu programda işverenler ilk etapta kursiyer olarak işe aldıkları kişileri gözlemleyip onlara mesleki eğitim verirken ya da tecrübelerini artırırken asgari ücret üzerinden maaşları ve sigortalarını İŞKUR karşılıyor."EN az beş çalışanı olan her ölçekten şirketin İEP'ye başvurabildiğini söyleyen Yalı, "Bu şirketler mevcut çalışan sayısının yüzde 30'u kadar yeni kişiyi program kapsamında istihdam edebiliyor. Yani 50 çalışanı olan bir KOBİ, bu program ile 15 çalışan daha istihdam edebilir. Programın oldukça geniş bir kapsamı var; nitelik gerektirmeyen meslekler dışındaki tüm meslekler programa dâhil edilebiliyor. Örneğin, İŞKUR'a işsiz olarak kayıtlı olan ve işsizlik maaşı alan bir kursiyer için işverene sağlanan maliyet avantajı 48 bin TL, bu kişi bilişim sektöründeyse bu avantaj 96 bin TL'ye çıkıyor. İŞKUR'a işsiz olarak kayıtlı, bilgi güvenlik uzmanı, yazılım mühendisi, endüstriyel robot programcısı gibi geleceğin meslekleri kapsamında çalışan bir kişi için işverene sağlanan maliyet avantajı ise 235 bin TL'yi buluyor" dedi.