Son dakika: İstanbul’da toplu ulaşıma zam

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

TAKSİDE İNDİ BİNDİ 90 TL OLDU

İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine 28,09 zam yapıldı. Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş ücreti 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu.

4 YILDA YÜZDE 477 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi seçim döneminde toplu ulaşım ücretlerini sembolik ücretlere indirme vaadinde bulunmasına rağmen göreve geldikten sonra peş peşe yapılan zamlarla, vatandaşın cebindeki paraya göz dikti. Dört yılda toplu ulaşım ücretlerine toplamda yüzde 477 zam yapan İBB yönetimi, son olarak ağustos ayında yaptığı yüzde 51,52 oranındaki zammın yetersiz olduğunu belirterek toplu ulaşıma yüzde 29,09 oranında zam yapmak üzere Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine aldı. UKOME ise saat 14.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

TAKSİCİLERİN ZAM TALEBİ İSE YÜZDE 65

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı.

UKOME toplantısından ise taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam kararı çıktı. Buna göre taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu.

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