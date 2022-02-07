THY’nin ünlü fenomen Zach King’in rol aldığı yeni reklam filmi yayında

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni reklam filmi ile ilgili olarak "Yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor" dedi.



İstanbul Havalimanı'na ilk geldiğinde çok etkilendiğini belirten Zach King ise "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'u mükemmel. Daha önce hiçbir lounge'da bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.