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Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:30 Son Güncelleme: 7.2.2022 11:37

THY'nin ünlü fenomen Zach King’in rol aldığı yeni reklam filmi yayında

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’nin ünlü fenomen Zach King’in rol aldığı yeni reklam filmi yayında

Dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları (THY) çektiği ilginç videolarla kısa sürede popüler olmayı başaran  65 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Zach King ile çekilen 4 dakikalık reklam filmi yayına girdi.

Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, Türk Hava Yolları Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni reklam filmi ile ilgili olarak "Yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor" dedi.

İstanbul Havalimanı'na ilk geldiğinde çok etkilendiğini belirten Zach King ise "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'u mükemmel. Daha önce hiçbir lounge'da bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.



Daha önce Türk Hava Yolları'nın uçuş emniyet filminde de oynayan Zach King ile gerçekleştirilen ikinci iş birliği olan reklam filminin çekimlerinde 90 kişilik ekip görev alırken çekimler ise 4 günde tamamlandı.

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THY'nin ünlü fenomen Zach King’in rol aldığı yeni reklam filmi yayında
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