Türk Hava Yolları uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı

Havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine olan etkisinin farkında olan ve bu etkiyi azaltmak için projeler geliştiren bayrak taşıyıcı havayolu çevreci yakıt kullanımı ile birlikte misafirlerinin karbon ayak izinin azaltılması noktasında önemli bir adım atmış oldu. Türk Hava Yolları'nın kullanacağı sürdürülebilir havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87'ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor.

Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Dünyada en çok ülkeye uçan havayoluyuz. Bunu söylerken aslında 'misafirlerini dünyada en zengin biyoçeşitlilik ile buluşturan havayoluyuz' da demiş oluyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu bilinç ve sorumluluk ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuz da bu vizyonumuzun bir parçası. İnanıyoruz ki bugün olduğu gibi gelecek nesiller de dünyayı Türk Hava Yolları ile ve aynı güzelliğiyle keşfedecek. Dünyamızı korumaya odaklandığımız çalışmalarımız sürecek." dedi.

Yakıtın uçaklara yüklenme süreci Türk Hava Yolları iştiraki olan TFS (Turkish Fuel Services) Akaryakıt Anonim şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Belçikalı Neste firmasından tedarik edilen çevreci ürün TFS'nin yakıt çiftliğinde depolanarak geleneksel jet yakıtı ile harmanlanıyor ve sonrasında uçaklara ikmal ediliyor. Türkiye'de Boğaziçi üniversitesi bünyesinde biyoyakıt üretimi konusundaki çalışmaları yakından takip ediyorçıacak neticeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Yüksek enerji içeriğine sahip çevreci yakıt temiz yanma sayesinde SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerini de azaltmaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilir ham maddelerden üretilen ve içeriğinde zararlı ağır metaller bulunmayan yakıt İstanbul –Paris uçuşlarında başlangıç aşamasında haftada bir kez kullanılacak.

Önemli Bir Geri Dönüşüm Başarısı Sergiliyorlar

Türk Hava Yolları 2008 yılından bu yana, karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi başlattı ve bu projeleri başarıyla uyguladı. Seyahatin her aşamasında ve yer operasyonlarında hayata geçirilen uygulamalar sayesinde 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 15 bin 363 ton yakıt tasarrufu sağlanarak 48 bin 394 ton karbon emisyonunun atmosfere salımını önlendi. İlk üç çeyreklik dönemde ise toplam 85 bin 119 ton CO2 salımı önlendi.

Pandemi öncesinde, küresel havacılık sektörünün en iyi yılı olan 2019'da ise şirket yalnızca uçak bakım faaliyetlerinde aldığı önlemler ile 63 futbol sahası büyüklüğünde toprağı kurtarırken 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Öte yandan makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu. Uçak içerisinde ise ikramların ambalajlarında nişasta bazlı doğaya hızla karışan ürünler tercih ediliyor.

2019 yılında uçak içerisinde;

Ürünlerde biyoambalaj kullanımı sayesinde 176 ton plastik kullanımının önüne geçildi.

Tarak ve ayakkabı çekeceği seyahat kitlerinden çıkartılarak 105 bin kg plastik atık oluşumunun önüne geçildi.

Tüm seyahat ve oyuncak setleri, dış ambalaj poşeti olmadan servis edilerek toplam 15 milyon 229 bin 348 adet poşet kullanımdan kaldırıldı.

145 bin 743 kg tekstil atığı, lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla yeniden tekstil ürününe dönüştürüldü.

Ham maddesi cam, plastik ve kâğıt olan çöplerin kaynağında ayrıştırılmasıyla 2019 yılında; 5 bin 624 kg cam (6750 kg cam ham madde tasarrufu), 67 bin 784 kg plastik (1085 adet varil petrol tasarrufu) ve 252 bin 167 kg kâğıt (bu miktarda kâğıt için 4 bin 287 ağacın kesilmesi gerekirdi) geri dönüşüme kazandırıldı.

Şirket, sera gazı emisyonunu azaltıcı tedbirler almaya ve sürdürülebilir havacılık yakıtı araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemeye de devam edecek.