THY bin kadın kabin memuru alacak! İşte aranan şartlar...

Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında, erkek adayların boylarının 170 ile 190 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır.

Türk Hava Yolları Kabin Memuru Üniforması giyildiğinde vücudun görünen kısımlarında dövme, piercing, diş takısı veya yara/yanık benzeri kalıcı izlerin bulunmaması gerekmektedir. Silme işlemi yapılan bir dövmenin olması halinde, kabin memuru işe alım süreçleri bitmeden önce silme işleminin tamamlanmış ve dövmenin tümüyle temizlenmiş olması gerekmektedir.

Adayların Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunmaması gerekmektedir.

Deneyim/Tecrübenizin ve becerilerinizin rol gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak için, başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen pozisyon bilgilerini/mesleki gereklilikleri dikkatlice okumak için zaman ayırmanız büyük önem taşımaktadır.