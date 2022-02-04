THY bin kadın kabin memuru alacak! İşte aranan şartlar...

Havacılık endüstrisini derinden etkileyen Kovid_19 pandemisini tüm çalışanlarıyla birlik içinde atlatan Türk Hava Yolları gelecek hedeflerine yeniden odaklandı. Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm çalışanlarının istihdamını korumayı başaran şirket ay yıldızlı bayrağı daha güçlü dalgalandırmak için bin yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı. işte adaylarda aranan şartlar...
Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden bayrak taşıyıcı havayolu ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlar ile ilgili; "Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek." dedi.
SADECE KADIN ADAYLAR...
Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek*. Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor.
İŞTE DİĞER ŞARTLAR
Kabin Memuru adaylarının öncelikle hizmet sektörü tecrübesine veya yukarıda bahsedildiği gibi havacılık sektörüne uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları beklenmektedir. Uçuş gerçekleştirilen noktalar ve bağlantılı uçuşlarımız göz önünde bulundurulduğunda adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri olmazsa olmazdır. İkinci yabancı dil bilmek de tercih sebebidir.
Operasyonel ihtiyaçlara istinaden belirlenen ilan kriterlerinde mezuniyet şartı genellikle en az yüksekokul olarak belirtilmekle birlikte zaman zaman lise mezunu adayların başvuruları da kabul edilmektedir. Yurtdışındaki lise ve üniversitelerden mezun olan adayların ise denklik işlemlerini tamamlamış ve belge sunabilir durumda olması gerekmektedir.
Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında, erkek adayların boylarının 170 ile 190 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır.
Türk Hava Yolları Kabin Memuru Üniforması giyildiğinde vücudun görünen kısımlarında dövme, piercing, diş takısı veya yara/yanık benzeri kalıcı izlerin bulunmaması gerekmektedir. Silme işlemi yapılan bir dövmenin olması halinde, kabin memuru işe alım süreçleri bitmeden önce silme işleminin tamamlanmış ve dövmenin tümüyle temizlenmiş olması gerekmektedir.
Adayların Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunmaması gerekmektedir.
Deneyim/Tecrübenizin ve becerilerinizin rol gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak için, başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen pozisyon bilgilerini/mesleki gereklilikleri dikkatlice okumak için zaman ayırmanız büyük önem taşımaktadır.